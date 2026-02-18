Guille, el profesor que ha triunfado con 'Antonio antónimo': "¿Y si Bizarrap hace una sesión?"

"Tengo un tío que se llama Antonio y cuando le veo me responde lo contrario". Difícilmente no has escuchado esta estrofa en los últimos días. El autor es Guillermo Duque, conocido en redes como Guilleproff, un profesor que ha viralizado su particular forma de enseñar a los más pequeños. Sus pegadizas canciones han tenido tanto éxito que se han convertido en la melodía de multitud de hogares. Famosos como Lola Índigo, entidades deportivas como la selección española de rugby y numerosos influencers han contribuido a expandir el fenómeno.

Guillermo Duque Medina es maestro en el Colegio Fec de Jesús, en el distrito madrileño de Barajas, y ha convertido conceptos como los antónimos, los sinónimos o los números pares e impares en auténticos hits virales. Él lo resume con sencillez: "Emocionado y contento de que la educación se ponga de moda".

Reguetón educativo y guitarra en clase

El docente pensó en comenzar con su método al ver la música que aprendían los alumnos: "Todo empezó cuando empecé a ver niños que no estaban cantando canciones adecuadas para su edad. Entonces decidí empezar a hacer canciones educativas", explica. Desde entonces combina dos formatos: "Tengo por un lado el reguetón educativo y por otro las canciones con la guitarra, que son las que uso en clase".

"Antonio Antónimo", la canción que le ha catapultado, surgió casi sin pensarlo. "Tocaba dar en clase los antónimos y los sinónimos. Yo tardo dos minutitos en hacer una canción. Al final es eso, una canción pegadiza donde los niños sepan lo que es, en este caso, un antónimo", relata.

El objetivo va más allá de memorizar conceptos: "Es para que vengan felices, alegres al colegio y que ir al cole sea divertido". Después la subió a redes "por si algún otro profe o algún padre o madre se la quiere poner a su hijo". Lo que vino después fue inesperado: "Al final se ha viralizado la canción".

Cuando la canción se va de las manos

El momento en el que entendió que aquello había explotado llegó pronto. "Cuando la gente, sobre todo en TikTok, empezaba a hacerse vídeos con la canción. Luego Lola Índigo, influencers… ya digo: esto se nos ha ido de las manos". El salto definitivo fue cuando sonó en radio y televisión: "Ahí ya escapa de mi control".

Entre los mensajes que ha recibido hay peticiones de todo tipo. Una le llamó especialmente la atención: "Hace unos días una chica me escribió si podía hacer canciones para las oposiciones o para los artículos de la Constitución española".

Para él, que artistas conocidos canten su canción tiene un valor simbólico: "Que una cantante que escuchan mis niñas pueda cantar una canción de un profesor… al final es recompensa".

Con los pies en el suelo

Pese a la repercusión, Guille insiste en que su prioridad es el aula. "Yo estoy muy a gusto en el cole. Lo de las redes es hacer mis canciones educativas para que mis niños aprendan y vengan felices al cole". Si hay colaboraciones, intenta que repercutan en su clase: "Si quieren regalar algo, digo: somos 25 más el profe, 26".

En el colegio el fenómeno también se ha hecho notar. "Cada vez que paso por alguna clase me cantan 'Antonio, Antonio'". Pero mantiene la rutina: "El viernes que viene tienen examen, así que hay que seguir trabajando".

No es la primera vez que vive algo parecido. Hace unos años participaron en Got Talent y aquello también sirvió como aprendizaje: "No siempre es como uno quiere. Hoy estás aquí y mañana te vas. Los niños entienden más de lo que parece".

¿Una sesión con Bizarrap?

Ahora, el profesor se enfrenta a nuevos retos. Está preparando el salto a plataformas como Spotify, aunque reconoce que todo le ha pillado "muy de nuevas". Y deja abierta una puerta a soñar: "¿Quién sabe si algún día el Movistar Arena?".

Incluso lanza una idea que ya circula por redes: "Quién sabe si dentro de un tiempo alguien dice: ¿Y si lo hago con un profesor? Una sesión con Bizarrap, por ejemplo".

Su sistema ha dejado claro que la música es una poderosa herramienta para enseñar: "Meter la música como una herramienta más dentro de clase", resume y visto el resultado, no cabe duda de lo exitoso del método.