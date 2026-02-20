Quién es Punch: el mono huérfano que ha conmovido en redes al no separarse de su peluche

Punch es un entrañable mono del zoo de Ichikawa, en Japón. Al nacer, fue rechazado por su madre que, según cuentan los cuidadores del centro, "era muy joven y estaba dando a luz por primera vez". "Nació en Julio, cuando hace mucho calor en Japón, por lo que estaba realmente agotada", justifica Kosuke Shikano, trabajador del zoo.

Desde que nació, los cuidadores se han encargado de que esté bien alimentado y se sienta como en casa. Como las crías de mono se aferran a sus madres desde el momento en el que nacen, el personal del centro le ofreció numerosos peluches y mantas para aliviar su ansiedad. Él no dudo en escoger el peluche del orangután, del que no se ha separado prácticamente hasta ahora.

Siempre acompañado

Punch acompañado de su peluche de orangután. | Reuters

Punch duerme abrazado a su orangután, lo arrastra de aquí para allá y no se aparta de él aunque otros monos se acerquen. Incluso hay un detalle claramente revelador: cuando otros monos lo increpan en el recinto, el pequeño utiliza el peluche como si fuera un escudo. Aunque cada vez interactúa más con ellos, sigue manteniendo cerca a su compañero mientras se adapta a la vida en la manada. Kosuke Shikano también explica que "este peluche tiene un pelaje bastante largo y varios puntos fáciles de sujetar, y parece un mono. Pensamos que su aspecto podría ayudar a Punch a integrarse de nuevo a la manada".

El propio zoo va publicando su evolución y se le ha podido ver abrazado por otros macacos, siguiendo conductas de aceptación como el acicalamiento, aunque no todos le tienen el mismo cariño. Ayer, jueves, sufrió una agresión por parte de otro macaco adulto, que lo arrastró por el suelo varias veces hasta que pudo escapar. Punch huyó rápidamente hacia su peluche y se cubrió con él, demostrando ser su lugar seguro.

Su cuidador dice que "depende de cómo desarrolle su confianza, pero últimamente pasa menos tiempo con el peluche, día a día, y está interactuando más con los otros monos. Si las cosas siguen así, creo que se integrará poco a poco a la manada, y creo que llegará el día en que ya no lo necesite".

Ha causado sensación en redes sociales

Al ver a este tierno macaco junto a su peluche, millones de usuarios han expresado su tristeza al ver cómo fue rechazado por su madre y también por gran parte de los de su especie. Las publicaciones en redes sociales siguen aumentando la repercusión de Punch, que cada vez recibe más fans en el propio zoológico. El centro ha registrado un aumento repentino de visitantes tras la viralización, que no dudan en comprar merchandising del peluche y pancartas para animar al pequeño mono.

Punch continúa siendo tendencia en todo el mundo, y lo seguirá siendo por lo menos hasta que se desprenda del todo de su peluche. Desde Japón aseguran que ha nacido un nuevo ídolo para el zoo de Ichikawa.