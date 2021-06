Así es la regla del 'dos de tres' que ayuda a saber cuándo hay que llevar mascarilla en exteriores

A partir de este sábado 26 de junio, dejará de ser obligatorio el uso de la mascarilla en exteriores, tras la publicación de esta nueva normativa en el Boletín Oficial del Estado. Sin embargo, existen algunas excepciones dentro de la medida que exigen que se mantenga si se dan ciertos supuestos, como momentos en los que no se pueda mantener la distancia de seguridad o aglomeraciones.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordaba que, aunque a partir del sábado empiece el proceso de desescalada en el uso de la mascarilla, es recomendable que los ciudadanos la lleven siempre encima, aunque no la tengan puesta, por si hiciese falta en algún momento.

Estas determinadas situaciones pueden ocasionar dudas a aquellos ciudadanos que opten por quitársela este fin de semana y no sepan con seguridad en qué momentos deben mantenerla. Para acabar con esta confusión, Linsey Marr, profesora en Virginia Tech y experta en la transmisión aérea de los virus, ha inventado la regla del 'dos de tres', una sencilla pauta que recomiendan seguir los expertos para recordar cuándo es necesario llevar la mascarilla y así evitar contagios de Covid-19.

¿Qué es la regla del 'dos de tres'?

Esta guía, según la doctora Linsey Marr ha explicado en el diario estadounidense The New York Times, se resume en que siempre se deben cumplir dos de estos tres requisitos para poder prescindir del tercero; es decir, si una no se mantiene, habrá que respetar las otras dos:

Al aire libre y con distancia, no será necesario llevar mascarilla .

. Si se está al aire libre y con mascarilla, podrá no guardarse la distancia de seguridad .

. Siempre que se lleve la mascarilla y se respete la distancia, se puede prescindir del aire libre y estar en un espacio cerrado.

Linsey Marr ha asegurado que esta es la regla con la que ha estado viviendo durante el último año de pandemia y ha insistido en recordar que "si estás al aire libre, necesitas estar distanciado o llevar mascarilla. Si no estás al aire libre, necesitas distancia y mascarilla. Todo se reduce a mi regla de dos de tres".