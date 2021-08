La aclaración de Arturo Pérez Reverte sobre "los talibán"

El mundo entero ha centrado su mirada en Afganistán después de la llegada talibán al poder, que ha provocado que miles de afganos intenten salir desesperadamente del país, mientras la comunidad internacional se reúne para coordinar una respuesta.

Pero este no es el único debate que se ha abierto tras la toma de Kabul. El escritor y miembro de la Real Academia de la Lengua Española (RAE), Arturo Pérez-Reverte, ha explicado mediante su cuenta de Twitter cuál se la forma correcta de llamar a este grupo islamista radical: ¿Los talibán o los talibanes?

Pérez- Reverte ha respondido de una manera muy concisa a la pregunta que le ha realizado a través de Twitter, Juana Inés de Torquemada: "A ver mi querido amigo, que en ti confío. No hay ahora más que noticias de Afganistán y ya me he perdido. ¿Cómo decirlo correctamente: los talibán, o los talibanes?".

Según corrobora el miembro de la RAE la respuesta correcta sería "Los talibán", aunque no aclara por qué.