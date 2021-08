España envía dos aviones para la repatriación de su ciudadanos en Afganistán

El Gobierno de España, al igual que otros países, ha comenzado a evacuar a sus ciudadanos de Afganistán después de que los talibanes se hayan hecho con el control de Kabul y de otras grandes ciudades del país. Este lunes, 16 de agosto, el Ministerio de Exteriores ya anunció que dispondría de dos aviones Airbus A400M para comenzar con la repatriación del personal diplomático de la Embajada española en Kabul, que ya está esperando en el aeropuerto de la capital afgana.

En total España prepara la repatriación por fases de unas 400 personas entre diplomáticos y colaboradores afganos, sobre todo traductores, que han colaborado con las tropas desde que España llegó allí en enero de 2002.

El primer avión despegó el mismo lunes por la noche, desde la Base Área de Zaragoza con destino a Dubai y el segundo está previsto que salga en torno a las 9 de la mañana de este martes, 17 de agosto, que también se dirigirá hasta Dubai, a la espera de recibir la luz verde de los Estados Unidos, como gestor provisional del aeropuerto de Kabul, para viajar a la capital afgana.

Caos en el aeropuerto de Kabul

El caos se apoderó del aeropuerto internacional de Kabul cuando el lunes se expandió el bulo de que Estados Unidos iba a sacar del país a quien quisiera, lo que provocó el colapso total en la autopista de acceso al aeropuerto.

Miles de personas consiguieron llegar y tomar las pistas. Varias se abalanzaron sobre los aviones en los que se ha empezado a repatriar a diplomáticos extranjeros, en el intento desesperado de escapar del régimen talibán que se va a imponer de nuevo en el país 20 años después. A varios, encaramados como polizones en el tren de aterrizaje de los aviones, les ha costado la vida, al menos hay 7 fallecimientos.

Joe Biden reafirma la retirada de las tropas estadounidenses

La victoria de los talibanes tras su imparable y velocísimo avance ha dejado en entredicho la política exterior estadounidense. Anoche el presidente Joe Biden se reafirmó anoche en su decisión de retirar las tropas del país afgano, "yo soy el presidente de los estados Unidos y digo que esto se acaba hoy aquí" y aseguró: "no le voy a pasar la responsabilidad a un quinto presidente, no pienso engañar al pueblo americano diciendo que solo vamos a estar un poco más en Afganistán porque no ganaríamos nada con ello". De hecho, solo admitió Biden, casi como única concesión, que Kabul cayó "más rápido de lo esperado", después de la retirada de las tropas estadounidenses.

Por el contrario, la canciller alemana, Angela Merkel, si hizo una autocrítica y lamentó la lección amarga que lo ocurrido supone para los afganos que apostaron por una sociedad libre, y reconoce los errores de la comunidad internacional. "Hemos estado en Afganistán durante casi 20 años y durante todo este tiempo no hemos logrado nuestro objetivo, así que podemos decir que no hemos cumplido con nuestra misión", declaró.

Asimismo, el presidente francés, Emmanuel Macron, aclaró que "Afganistán no puede volver a ser un santuario del terrorismo" y coincide con Merkel en que la crisis en Afganistán va a suponer, como ocurrió en Siria, un riesgo de inmigración irregular hacia Europa. Será uno de los asuntos que tendrán ocasión de abordar en videoconferencia hoy los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, convocados hoy por videoconferencia. No será en todo caso el prioritario. Lo primero está en la repatriación de ciudadanos europeos y de ciudadanos afganos que han prestado su colaboración durante todos estos años.