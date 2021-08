El heroico rescate de un avión militar estadounidense que ha salvado la vida a 640 afganos

Con la toma del poder en Afganistán de los talibanes, miles de afganos están desesperados por salir del país intentando colarse dentro de los aviones militares que están repatriando a las tropas y a los ciudadanos internacionales.

Esto es lo que sucedió el pasado domingo, centenares de personas abordaron un avión estadounidense, cuando sucedió el milagro, la tripulación en vez de echarles les dejaron subirse a la bodega, salvando así sus vidas.

Las propias imágenes de lo sucedido, que no habían salido a la luz hasta ahora, son estremecedoras y dejan ver la angustia de los ciudadanos por escapar de los talibanes. En ellas se puede ver a 640 afganos apiñados en la bodega del avión de carga C-17 Globemaster III del Ejército del Aire de EEUU, que según ha desvelado el medio especializado Defense One, el avión no estaba preparado para llevar a tantas personas.

La tripulación del avión tenía dos opciones: o echarles, ya que no tenían los permisos necesarios para entrar en territorio estadounidense, dejándoles a su suerte frente al avance de los talibanes en el país; o dejarles subir al avión, salvándoles la vida de una manera heroica.

Finalmente, tal y como explican los oficiales de Defensa citados en Defense One, en lugar de obligar a estos 640 afganos a abandonar el aeropuerto, "la tripulación tomó la decisión de irse" con los pasajeros a bordo. De esta manera, los acomodaron como pudieron en la bodega del avión, con un proceso conocido como "carga en suelo", por el que los pasajeros quedaron sujetos a unas correas que van desde un extremo a otro de la aeronave y funcionan como cinturones de seguridad improvisados.

¿800 personas? Dios mío... ¡Suerte despegando!

Aunque este heroico gesto sucedió el domingo, 15 de agosto, se ha conocido ahora después de que se filtrase la conversación que tuvo el piloto del avión con el controlador aéreo. En ella se puede comprobar que ni el propio piloto sabía a cuántas personas llevaba en la aeronave, ya que comunicó que trasladaba a unos 800 pasajeros, a lo que el controlador respondió: "Dios mío... ¡Suerte despegando!", según los audios obtenidos por Forbes.