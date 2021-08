El abogado del anciano de 77 años que mató al ladrón que entró en su vivienda: "Si tú actúas para protegerte, no eres culpable"

Juan Manuel Lumbreras, el abogado del hombre de 77 años que mató al ladrón que entró en su casa en Ciudad Real, confirma en Espejo Público de Antena 3 que recurrirá el auto que condena a su cliente a prisión provisional sin fianza ya que estaba actuando en legítima defensa.

Según aclara el abogado, la jueza ha ordenado prisión provisional para su cliente mientras la policía recaba pruebas en la casa del suceso y única vivienda del acusado. Aunque alega que solicitará su libertad para que pueda alojarse en casa de algún familiar "hasta que el trabajo de la policía esté finalizado". Además, matiza que su cliente "ha cooperado en todo momento" y que "obviamente no va a huir de la justicia ni de España".

El abogado explica que su cliente, atemorizado por la situación en la que se encontraba al descubrir que habían entrado a las 2.30 de la madrugada a robar en su vivienda, una finca de difícil acceso que imposibilitaba que otros vecinos pudiesen escuchar si pedía auxilio, disparó con una escopeta al intruso para protegerse. Además, recuerda que al hermano del acusado también le habían entrado a robar en otra casa que tiene por la zona.

"Está bastante mal, intentaremos que esta situación se revierta"

Asimismo, Lumbreras confirma que del shock que le produce la situación, el acusado lleva varios días sin poder comer ni dormir, "está bastante mal, intentaremos que esta situación se revierta".

Por otro lado, aunque no justifica que se asesine a nadie, el abogado declara que el ladrón "un ciudadano ejemplar no era" y considera que este caso ha reabierto el debate en España sobre la legítima defensa en tus propiedades. Y critica que se vaya a prisión cuando "te asalten en tu casa, con el miedo que eso conlleva y que en legítima defensa te defiendas" y añade que "si tú actúas para protegerte no eres culpable".