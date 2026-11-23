La televisión gratuita continúa siendo un servicio esencial para la sociedad española. Así lo refleja el Barómetro 2026 sobre la percepción social de la Televisión en Abierto, elaborado por la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), junto a Sigma Dos y Dos30, que revela que el 95,5% de los encuestados considera la televisión gratuita un bien de interés general al que todos tenemos derecho.

Se trata del porcentaje más elevado registrado desde 2023 y supone un incremento de un punto respecto al año anterior. Además, el 84,5% de los ciudadanos cree que la televisión en abierto cumple una función de cohesión social gracias a su accesibilidad para todos los públicos, una valoración que aumenta 5,1 puntos respecto a 2025.

El estudio también refleja que el 95,4% considera necesaria la existencia de una televisión gratuita para garantizar el acceso de toda la población a contenidos de calidad.

La televisión, la radio y la prensa lideran la confianza informativa

En un contexto marcado por la proliferación de las redes sociales y las plataformas digitales, los medios de comunicación tradicionales mantienen su posición como principales referentes de credibilidad.

Según el barómetro, la televisión es el medio por el que los ciudadanos consideran que reciben información más veraz, fiable y contrastada, con un 58,9% de las respuestas. Le siguen la radio, con un 42,6%, y la prensa, con un 39,6%.

A considerable distancia se sitúan las redes sociales, con un 10,3%, y las plataformas de vídeo, con apenas un 4,6%.

La televisión también amplía su liderazgo como canal habitual para informarse. El 71,5% de los encuestados la señala como una de sus opciones para conocer la actualidad diaria, un porcentaje que asciende al 78,4% cuando se produce una noticia de gran impacto o un acontecimiento extraordinario.

Esta preferencia también se mantiene entre los más jóvenes. En la franja de 18 a 34 años, el 67,4% elige la televisión para informarse a diario, frente al 59,4% que recurre a las redes sociales.

El estudio destaca, además, el valor que los ciudadanos conceden al trabajo de los profesionales de la información. El 93,8% prefiere buscar información y opinión en periodistas de medios tradicionales antes que en influencers cuando se produce una noticia de gran repercusión.

Asimismo, el 93,6% considera que la diversidad de periodistas, enfoques e informativos le ayuda a formarse su propia opinión.

Más del 91% de los españoles considera que la desinformación es un problema

La preocupación por los bulos y las noticias falsas constituye otro de los grandes asuntos analizados en el informe.

El 91,8% de los encuestados considera que la desinformación es un problema para la sociedad actual, mientras que el 80,4% cree que circularían más noticias falsas si no existieran los medios tradicionales de comunicación.

Para evitar caer en la desinformación, el 52,6% de los ciudadanos asegura que recurre a la televisión, la radio y la prensa para contrastar las noticias. Por su parte, el 49,6% evita reenviar mensajes que no han sido verificados y el 38,9% consulta medios especializados en verificación.

El barómetro también señala que el 81,5% de los encuestados considera que los periodistas profesionales son la mejor garantía para disponer de información veraz frente a los bulos.

Nueve de cada diez padres están más tranquilos cuando sus hijos ven la televisión que cuando utilizan redes sociales. La protección de los menores es otro de los aspectos que aborda el estudio, que pone de manifiesto la creciente preocupación de las familias por los contenidos disponibles en internet.

El 91,1% de los padres y madres con menores a su cargo manifiesta inquietud por la falta de control de los contenidos digitales, mientras que el 93% reclama que las medidas de protección infantil aplicadas en televisión se extiendan también al entorno de internet.

En este contexto, la televisión se consolida como el medio que más confianza genera entre las familias para que sus hijos consuman contenidos sin supervisión directa.

El 62,2% de los progenitores elige la televisión por considerar que sus contenidos están más controlados, frente al 3,7% que señala las redes sociales.

Además, el 91,3% afirma sentirse más tranquilo cuando sus hijos ven la televisión que cuando consumen contenidos en redes sociales, el porcentaje más alto desde 2023.

Esta percepción también se refleja en los hábitos familiares: el 87,8% de los padres y madres prefiere dejar a sus hijos el mando de la televisión antes que el teléfono móvil.

La televisión sigue siendo el medio que más entretiene y mejor ayuda a educar

Más allá de su función informativa, la televisión mantiene una posición destacada como medio de entretenimiento, educación y compañía.

El 64,7% de los encuestados la identifica como el medio que más les entretiene, frente al 34% que señala las redes sociales. Sin embargo, entre los jóvenes de 18 a 34 años se invierte esta tendencia: el 63,9% prefiere las redes sociales y el 51,2% la televisión.

En el ámbito educativo, el 55,6% considera que la televisión es el medio que mejor contribuye a educar a través de sus contenidos, seguida de la radio (33,5%) y la prensa (33,3%).

La televisión también lidera como medio que más compañía proporciona, con un 52,7% de las respuestas, seguida de la radio, con un 34,9%.

UTECA agradece la confianza de los ciudadanos

El presidente de UTECA, Eduardo Olano, ha valorado positivamente los resultados de esta séptima edición del barómetro y ha destacado el compromiso de las cadenas con la sociedad.

"Las televisiones agradecemos la confianza de la ciudadanía y nos comprometemos a seguir actuando con responsabilidad y rigor para contribuir a construir una sociedad informada, plural y diversa", ha señalado.

El Barómetro 2026 se ha elaborado a partir de 1.231 entrevistas realizadas entre el 1 y el 14 de septiembre de 2026 a personas mayores de 18 años que ven la televisión al menos una vez a la semana.

UTECA agrupa a las principales televisiones comerciales en abierto de España, entre ellas Atresmedia, Mediaset España, DKISS, Net TV, Real Madrid TV, TEN, TRECE y VEO TV, que gestionan conjuntamente 21 canales gratuitos de Televisión Digital Terrestre.