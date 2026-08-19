Wisin lleva el reguetón a las aulas: así es la Universidad del perreo

El reguetón nació en Puerto Rico a finales del siglo XX a partir de la mezcla de diferentes sonidos caribeños y urbanos y, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de los géneros más escuchados a nivel internacional. Artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón o el propio Wisin contribuyeron a su expansión y a que la música urbana puertorriqueña traspasara fronteras.

En este contexto, Wisin ha decidido dar un paso más para reivindicar la historia de esta cultura. El cantante puertorriqueño ha anunciado la creación de la Universidad del Perreo, una institución que pretende estudiar y preservar el legado del reguetón y de la música urbana.

Wisin lanza un comunicado oficial presentando la Universidad del perreo

El artista, que acumula más de tres décadas de trayectoria en la música, presentó el proyecto a través de sus redes sociales. En su comunicado, Wisin explica que la evolución del género y su impacto internacional han hecho necesario conservar una historia que, a su juicio, merece ser estudiada.

El cantante defiende que la cultura urbana no debe quedarse únicamente en los escenarios y plantea la universidad como un espacio para investigar y transmitir ese legado a nuevas generaciones.

La universidad tendrá su sede en Cayey, Puerto Rico, y ya tiene fijada la fecha para su apertura: el 2 de septiembre de 2026. Además, la página oficial del proyecto ya está disponible y permite a los interesados registrarse en un proceso de preadmisión para formar parte de la primera promoción. La institución resume su filosofía con dos lemas: "El ritmo es el currículum" y "La calle es el campus".

Además, la Universidad ha añadido en su web una cuenta atrás de 14 días para su apertura, sin embargo, la organización no ha detallado cuándo comenzarán exactamente las clases ni ha publicado un calendario académico completo. La preadmisión se encuentra disponible actualmente en la web y permite a los interesados mostrar su interés por formar parte del proyecto, a la espera de que se anuncien los siguientes pasos.

Estas son las asignaturas que se podrán estudiar

La propuesta académica de la Universidad del Perreo incluye materias que combinan el estudio de la música con conceptos relacionados con la cultura urbana. Entre las asignaturas que ya se han dado a conocer están: Historia del Reggaetón, Ritmo Aplicado y Epistemología del Flow. El proyecto también contempla un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana, destinado a la investigación de estos elementos.

Además, la universidad anuncia programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo, aunque todavía no se han concretado las condiciones para acceder a estas ayudas.

En cuanto al resto de detalles sobre el funcionamiento de la Universidad, como el listado de docentes, el número de alumnos, la duración de los estudios, el precio de la matrícula, los requisitos de acceso o las titulaciones que recibirán los estudiantes aún no se han confirmado.