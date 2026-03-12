El vídeo de la terrible agresión a un diputado de Milei: "Esperamos que la Justicia actúe"

En las últimas horas se ha hecho viral en redes sociales el vídeo de una brutal agresión al diputado argentino Federico Pelli, perteneciente a la Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, cuando se dirigía a llevar ayudas por un zona de Tucumán afectada por las importantes inundaciones que azotan en los últimos días esa región del país.

En el vídeo de la agresión se puede ver cómo un individuo, identificado como militante peronista por algunos medios locales, intenta no dejar pasar al diputado por una carretera a lo que éste le pregunta que quién es él para no dejarle avanzar.

"¿Que quién soy yo? El que no le va a dejar pasar", le responde el agresor justo antes de darle un empujón y propinarle un brutal cabezazo en la nariz que le hizo retroceder unos metros y sangrar de forma abundante.

Rápidamente actuaron unos agentes que estaban en el momento alejando al individuo del diputado que quedó visiblemente afectado por la agresión. El agresor fue detenido ante los gritos e insultos de un pequeño grupo de ciudadanos presentes.

Según han publicado medios locales, Pelli será operado en las próximos horas por una "quebradura de nariz".

La condena de Milei

Han sido muchos los diputados y las voces políticas que han salido en las últimas horas a denunciar esta agresión, entre ellas la del presidente Javier Milei, que ha citado un post en redes sociales en el que se muestra el vídeo de la agresión con un mensaje en el que dice "esto es lo que tenemos del otro lado...".

Los diputados de su partido, La Libertad Avanza, han emitido en redes sociales un comunicado condenando el ataque. "Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe", sentencia el escrito.