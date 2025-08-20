El vídeo de la Guardia Civil en el que un perro policía ayuda a identificar el culpable del incendio de Colmenar Viejo

La Guardia Civil ha identificado y detenido a un hombre de 48 años por provocar de manera intencionada un incendio forestal en Colmenar Viejo, declarado el pasado 21 de julio, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares. El fuego llegó a afectar a un total de 31 hectáreas y provocó el corte al tráfico de la M-618 y por el que se declaró zona de alto riesgo.

En el vídeo publicado por las autoridades, muestran como uno de sus perros policía rastrea el suelo en busca de alguna prueba como pólvora o acelerante, como gasolina o disolventes. A partir de ahí los agentes ya fueron capaces de seguir la investigación hasta encontrar al culpable.

Al autor se le acusa de un delito de incendio forestal y ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial. La legislación contra los incendios que hay en España es clara, y si no se considera que haya afectado a la vida de los vecinos, la pena no superará los cinco años, incluso podría quedarse en uno. Además, también se le podrá aplicar una multa económica de 10 a 100 euros diarios durante máximo dos años.

Para las tareas de extinción se desplazaron un total de seis autobombas, tres medios aéreos, dos nodrizas, tres vehículos de mando y un buldócer que lograron estabilizar y sofocar las llamas. El riesgo terminó ese mismo día a las 17:50 horas, cuando se desactivó la Situación Operativa 1 del Plan de Protección Civil contra incendios forestales

El incendio más reciente que ha sufrido el municipio, declarado este pasado lunes, ya está contenido y la situación es "francamente favorable", según las autoridades, aunque todavía existe la posibilidad de que se reactive porque "hay combustible reseco y muy caliente en el interior". Por el momento se desconoce la causa de este, pero afortunadamente no ha habido daños en las viviendas a pesar de que se desalojaron siete por carácter preventivo.

El resto del país sigue sobre aviso por los incendios, que según el Ministerio de Interior, son 22 grandes incendios forestales que afectan sobre todo a Castilla y León, Extremadura y Galicia.