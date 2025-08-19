Así es la legislación contra incendios que hay en España: multas por provocarlos, competencias, prevención…

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el 96% de los incendios forestales en España están vinculados a la acción humana, ya sean provocados o intencionados, y los responsables podrían enfrentarse a penas de cárcel de hasta 20 años.

Se tienen en cuenta, de cara a estas sanciones, las diversas razones por las que se pueden iniciar estos fuegos, ya sean accidentes, imprudencias o actos intencionados. Por ello ya hay casi una treintena de detenidos por los incendios de estas semanas.

Para que un incendio sea intencionado, "debe querer quemar o, al menos, aceptar que la superficie forestal se queme como resultado de su acción", según la explicación del Ministerio de Agricultura y Pesca, los casos que son provocados, normalmente por imprudencias como ignorar condiciones meteorológicas, no crear un perímetro de seguridad o actuar en fechas o zonas de alto riesgo, también comparten las sanciones.

Los datos demuestran que la mayoría de incendios intencionados entre 2006 y 2015 se dieron por la quema agrícola ilegal y abandonada, el 29,99% fue por quemar la regeneración de pastos y el 7,17% por la mano de pirómanos. Este estudio realizado por el Ministerio de Agricultura y Pesca es el más reciente hasta la fecha.

Penas de cárcel por provocar incendios

Ya sea intencionado o no, el Código Penal contempla multas y sanciones que podrían llegar a los 20 años de cárcel. Si se genera un incendio que se considere un "peligro para la vida o integridad física", supone una pena de 10 a 20 años, aunque según la situación, habrá tribunales que impongan un castigo inferior.

En el caso concreto en el que se incendien montes o masas forestales, es decir, que se provoque un incendio forestal, pero sin que suponga peligro para la vida de las personas, la pena se reduce a un máximo de cinco años. En cambio, si este incendio forestal se extiende a grandes superficies, provoca graves efectos erosivos en el suelo, daña de forma significativa la flora y la fauna, afecta a espacios protegidos o pone en riesgo zonas próximas a núcleos de población, pasa a una pena de tres a seis años.

Si el incendio forestal no se propaga, la pena disminuye bastante, de 6 a 12 meses de prisión, aunque aquí lo importante será la multa económica. Esta, que se incluye en todos los delitos por incendio, puede variar según la gravedad, pero puede llegar hasta ser de 24 meses y una cantidad oscilante de 10 a 100 euros diarios, según la capacidad del culpable.