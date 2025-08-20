Incendios en España, en directo: última hora de los fuegos activos en Galicia, Extremadura, Castilla y León...
Sigue las últimas noticias sobre cómo avanzan los incendios forestales en España, que ya ha afectado a casi 350.000 hectáreas.
Detenido el presunto autor de los tres conatos de incendio sofocados este martes en Arganda (Madrid)
La Policía Local de Arganda ha detenido al presunto autor de los tres incendios sofocados este martes en el municipio, conatos que tuvieron lugar en diferentes puntos de la ciudad como la Dehesa del Carrascal, el barrio de Parque Europa y La Perlita.
Agentes de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y Agentes Forestales extremarán la vigilancia durante las próximas horas ante la posibilidad de que el detenido no haya actuado solo.
La detención se produjo en la noche de este martes, ha informado el Ayuntamiento de Arganda en un comunicado. Al detenido se le acusa de ser el presunto autor de tres fuegos simultáneos sufridos esa tarde en el municipio madrileño.
Galicia restablece este miércoles el servicio en todos los centros de salud de Ourense afectados por los incendios
La atención sanitaria en los centros de salud de la provincia de Ourense retomará la normalidad este miércoles según ha avanzado la Consellería de Sanidade, que ha puesto en valor el "esfuerzo", las medidas reorganizativas y el despliegue técnico para garantizar la atención en estos días.
Los incendios rebajan la presión en Castilla y León, pendiente de Sanabria y norte de León
La bajada de las temperaturas, el aumento de la humedad y el refuerzo de los medios han permitido una mejora notable de la situación de los incendios en Castilla y León, que mantiene 16 de gravedad 1 y 2, con la vista puesta en Porto (Zamora), en el Parque Natural del Lago de Sanabria y en la zona norte de León.
En el incendio zamorano, que se originó por un rayo, ha pasado a las provincias de Ourense y León y ahora avanza por la parte alta del parque, los contrafuegos y la maquinaria pesada utilizada para perimetrar han evitado esta noche que las llamas lleguen a los casos urbanos de los doce pueblos evacuados.
Las medidas del plan de recuperación de las zonas afectadas por los incendios en Castilla y León se aprobarán este miércoles
La Junta celebraría este miércoles, 20 de agosto, un Consejo de Gobierno extraordinario para aprobar un acuerdo con medidas urgentes de apoyo y recuperación tras los daños ocasionados por los incendios con un crédito inicial de 100 millones de euros para la reconstrucción de las zonas más afectadas por los incendios.
Adif descarta recuperar el servicio de trenes a Galicia "al menos hasta mediodía"
El servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia permanecerá interrumpido este miércoles ante el peligro que representan los incendios que continúan activos en la provincia de Ourense.
Adif informó a través de sus redes sociales de que el servicio ferroviario en esta línea "no se podrá recuperar al menos hasta mediodía".
Los incendios también se notan en el Camino de Santiago: ceniza, humo y dificultades para respirar
Humo, cenizas que caen del cielo, tramos cortados y preocupación por la vuelta a casa son algunas de las dificultades a las que se enfrentan actualmente los peregrinos durante estos días en que parte de Galicia arde a causa de los incendios forestales que ya han calcinado más de 70.000 hectáreas, la mayor parte en la provincia de Ourense.
El incendio de Jarilla amenaza al valle del Jerte
Aunque se espera que las bajas temperaturas ayuden a controlar los incendios activos, en la mañana de este miércoles, las autoridades ponen el foco en los fuegos que afectan a Salamanca y el que se dirige al valle del Jerte, debido al viento cambiante.
La población rural se ha reducido al 10 % en España
David Badía, investigador de la Universidad de Zaragoza, experto en Ciencia del Suelo y miembro de la Red Temática Internacional FuegoRED, ha afirmado con motivo de la reciente oleada de incendios que, siendo el clima un factor no controlable, la prevención debe centrarse en la generación o mantenimiento de lo que ha denominado un "paisaje en mosaico".
Un escenario natural, ha explicado, como el generado en tiempos pasados mediante el pastoreo, el uso de la leña para cocinar y calentarse o la construcción de bancales para cultivar en las laderas.
"Todo esto se ha ido desdibujando desde la década de los sesenta del pasado siglo, en la que la superficie forestal no ha parado de recuperar su espacio", ha asegurado Badía, que ha advertido de que desde entonces hasta ahora, la población rural en España ha pasado del 35 al 10 % del conjunto de la población.
Casi 9 de cada 10 localidades afectadas por los incendios sufren la despoblación
Casi el 90 % del centenar de localidades afectadas por los incendios forestales de este mes de agosto -con terreno arrasado por el fuego o evacuaciones o confinamientos de población- han perdido habitantes en lo que va de siglo, en algunos municipios del noroeste peninsular por encima del 50 %.
Que la despoblación y el abandono del mundo rural es un alimento para los incendios -sumado cada vez más a factores climáticos- lo dicen los expertos desde hace años y lo corroboran los datos oficiales de población de las áreas tradicionalmente más afectadas.
La comparación del último padrón municipal, el que recoge los datos a 1 de enero de 2024, con el correspondiente a 1 de enero de 2000, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), muestra que en ese período un total de 4.923 municipios, aproximadamente seis de cada 10 de los más de 8.100 que hay en España, pertenecientes a absolutamente todas las provincias, han caído en población en lo que va de siglo.
Sin embargo, si se realiza ese análisis sobre el centenar aproximadamente de municipios afectados por los incendios más recientes, ese 60 % de localidades víctimas de la despoblación en el conjunto del país se eleva hasta superar el 86 %.
Si se concentra aún más el objeto de estudio a las provincias más afectadas -las cuatro gallegas, las dos extremeñas, León, Zamora, Salamanca y Palencia en Castilla y León y Asturias- se alcanza un 92 % de municipios con pérdida continuada de habitantes, lo que, dada su localización, implica además una realidad de abandono, al menos parcial, del entorno rural.