Viajar con perros en Renfe es posible: estas son las condiciones y los precios de la compañía

Viajar con perros en tren es una necesidad cada vez más extendida entre las familias. Con motivo de las vacaciones, muchas personas deciden llevarse a sus mascotas a los destinos elegidos para poder disfrutar de ellos. En este sentido, desde Renfe han aprobado una nueva normativa que hará más fácil estos desplazamientos.

Y es que el Consejo de Ministros ha sacado adelante este martes, coincidiendo con el Día Mundial del Perro, una norma que permite que estas mascotas, de hasta 40 kilos, puedan viajar al lado de sus dueños en todos los trenes de Renfe.

Hasta ahora, solo algunos viajes y algunos trenes disponían de esta opción. Sin embargo, desde hoy todos los pasajeros de tren podrán adquirir un billete extra para el perro.

Requisitos para poder viajar con tu perro

Aunque la normativa ha salido adelante, existen una serie de requisitos a cumplir por los ciudadanos interesados en esta alternativa. Por un lado, el canino deberá tener su cartilla de vacunación actualizada o el pasaporte europeo de animal de compañía.

Respecto al asiento designado para ellos, los perros deberán ocupar aquel que está más pegado a la ventana, siempre acompañados de sus dueños. Por su parte, deberán utilizar una correa no extensible de 1,5 metros máximo y bozal, que usarán en la estación, embarque y desembarque.

Además, Renfe solo permitirá que accedan dos perros por tren, y deberán viajarán en el vagón "pet friendly".

Las restricciones de Renfe

Por su parte, Renfe ha avisado que existen varias excepciones a tener en cuenta sobre los perros admitidos. Los cachorros de menos de un año, los perros de raza peligrosa o las hembras en celo tienen prohibido acceder a los trenes, por lo que no será posible viajar con ellos.

Tampoco se podrá viajar con estas mascotas en los trenes con enlace, con planes alternativos de transporte programados o plazas sinergiadas (plazas en trenes comerciales, como AVE, Avlo o Alvia, que se habilitan puntualmente para ser vendidas a precio de servicio público, como Avant o Media Distancia).

Precios por viajar con mascota

Los billetes se podrán adquirir tanto en la web y app de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales. Al comprar el billete, una huella de perro identificará los trenes que admiten mascotas sin transportín. Asimismo, el dueño deberá comprar un billete y un complemento de perro hasta 40 kilos y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

Respecto al precio, el complemento de plaza será de 40 euros para los pasajeros de AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Por su parte, en servicios Avant y Media Distancia, se establece la tarifa general.