Van un inglés, un alemán y un español a un supermercado ¿qué roban?

En la lista global de los productos más robados en los supermercados de Europa, además del alcohol, que se sitúa en primera posición, figuran los productos de salud y belleza, la carne, el café y el chocolate.

Pero esta serie se ve modificada por las costumbres de cada uno de los países y ese análisis nos deja peculiaridades como que en Croacia lo más robado son mariscos, en Reino Unido las chocolatinas y dulces y en Andorra el tabaco.

Estos son los productos más robados en Europa. | STC

¿Qué se hurta en España? En primer lugar productos alcohólicos, seguido de charcutería -sobre todo jamón ibérico-, chocolate, cremas y otros artículos de belleza y aceite de oliva.

Entre los productos más peculiares que figuran en esta lista europea aparecen algunos en determinados países que son impensables en otros. Por ejemplo, entre lo más robado en Bélgica o Irlanda figura la cerveza, más hurtada que el vino o las bebidas de alta graduación. En Alemania son objeto de deseo los productos de bollería y panadería y en Países Bajos y Francia triunfan el café y los productos cárnicos.

Tabla con los productos más hurtados | STC

El estudio, realizado por la STC, empresa líder del sector antihurto en España y Portugal, revela también que la mayoría de los robos se cometen para su reventa posterior; son productos de marcas reconocidas, productos gourmet. En los listados apenas aparecen alimentos sencillos, lo que elimina el llamado "hurto famélico" de la ecuación. "Es prácticamente inexiste", explican desde STC.

¿Dónde se producen los robos en los supermercados? Los lugares predilectos son las cajas de autopago, donde la supervisión es menor y la afluencia de clientes imposibilita el control. Otras zonas de riesgo son las cajas tradicionales cerradas, que se usan como vía de escape, o los pasillos con puntos ciegos, que no recogen las cámaras de vigilancia.