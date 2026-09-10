Uber recibe la autorización de la DGT para utilizar coches autónomos en España: "Me he quedado impresionado"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha autorizado a WeRide, Uber y Avomo, la división de vehículos autónomos del Grupo Moove Cars, para utilizar vehículos autónomos por la vía pública.

Se trata del primer permiso recibido en España, que estará vigente en la ciudad de Madrid y permitirá la circulación de vehículos de nivel 4 denominados de “alta automatización”. El siguiente nivel, el 5, ya no dispone de un entorno limitado, por lo que la circulación se produce en cualquier lugar y condición.

Se prevé que las operaciones comerciales en España comiencen a finales de 2026, una vez finalizados los preparativos para su despliegue y alcanzados los hitos operativos y regulatorios necesarios, tal y como ha asegurado Uber en un comunicado.

Este lanzamiento marca el inicio de la entrada conjunta de WeRide y Uber en el mercado español y representa la cuarta de las 15 ciudades que forman parte de la alianza estratégica WeRide-Uber, con otras 11 previstas para 2030.

"Hemos estado media hora por Madrid con el vehículo autónomo y con otra persona al lado. Me he quedado impresionado", ha explicado el director de la DGT, Pere Navarro. El directo asegura haber probado el vehículo y se ha mostrado sorprendido por la tecnología y la velocidad con la que ha llegado el vehículo autosuficiente.

Así serán los inicios del vehículo autónomo

La fase inicial contempla el despliegue de 20 vehículos equipados con la última tecnología de conducción autónoma de WeRide, que operarán bajo la supervisión de un especialista a bordo en diversas zonas de alta demanda dentro de la Comunidad de Madrid.

En concreto, el permiso autoriza a iniciar las actividades de preparación del despliegue, entre ellas el mapeo, la validación de rutas y las pruebas de preparación operativa, sentando las bases para los futuros servicios comerciales.

Al ser la primera homologación nacional del vehículo autónomo GXR de WeRide en la Unión Europea (UE), este permiso establece un referente normativo para la certificación y comercialización de vehículos en toda la región.

"La Comunidad de Madrid se está consolidando rápidamente como uno de los entornos más avanzados de Europa para el desarrollo de esta tecnología, y estamos encantados de seguir trabajando junto a nuestros socios para contribuir a hacer realidad esa visión", ha subrayado el jefe global de Movilidad Autónoma y Reparto de Uber, Sarfraz Maredia.

Europa ya disfruta de los vehículos autónomos

Además de Madrid, otras ciudades disfrutan de la circulación autónoma. Uber comenzó la semana pasada en Londres un servicio comercial de vehículo autónomo con la empresa británica Wayve.

Además, en Zagreb (Croacia) ha comenzado la actividad de robotaxis con Pony.ai y el operador local Verne. No obstante, otras localizaciones como Hamburgo o Múnich se preparan para implementar la circulación autónoma próximamente.