Il trovatore, de Verdi, regresa al Real por la puerta grande.

Entre los días 29 de junio y 20 de julio el Teatro Real ofrecerá 17 funciones de Il trovatore, de Guiseppe Verdi, reposición de la coproducción con la Ópera de Montecarlo y la Royal Danish Opera, presentada en el Teatro Real en 2019.

La función del 10 de julio, viernes, será retransmitida a las 20.30h en la pantalla instalada en la Plaza de Isabel II, dentro de la programación de la Semana de la Öpera.

La puesta en escena de Francisco Negrín procura desenmarañar los hilos dramatúrgicos del truculento drama del español Antonio García Gutiérrez, rescatando su esencia a través de los sentimientos exacerbados de los protagonistas.

En el foso estará el director honorario del Teatro Real, Nicola Luisotti, -que una vez más cierra una temporada del Real e inaugura la siguiente, con Manon Lescaut, de Puccini- y, en los dias 4 y 5 de julio, François López-Ferrer, que debutará al frente del Coro y Orquesta Titulares el Teatro Real, de los que fue director musical su padre, Jesús López Cobos, según se puso de manifiesto en la rueda de prensa de presentación de Il trovatore.

Il trovatore, en el Teatro Real | Teatro Real

Las funciones estarán protagonizadas por cuatro fabulosos repartos -con 12 nacionalidades- en los que destacan las sopranos Marina Rebeka, Saioa Hernández y Anna Netrebko (Leonora); los tenores Piotr Beczla, Vittorio Grigòlo, Celso Albelo y Yusif Eyvazov (Manrico); los barítonos Artur Rucinski, Juan Jesús Rodríguez y George Petean (El conde Luna); y las mezzosoporanos Ksenia Dudnikova, Anita Tachvelishvili, Teresa Romano y Clémentine Margaine (Azucena). Todos estos cantantes han actuado ya en el Real, con excepción del tenor Vittotio Grigòlo y de la mezzosoprano Anita Rachvelishvili, que debutarán en su escenario

Il trovatore en el Real | Teatro Real

En torno a Il trovatore se han programado actividades culturales en el Teatro Real, Teal Teatro de Retiro, Museo Arqueológico Nacional, Círculo de Bellas Artes y Casa Asia.