Conmoción en Valencia: un menor deja que violen a su novia para saldar una deuda por drogas

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 12 años de cárcel a dos hombres de nacionalidad rumana por violar a una mujer en un descampado en 2025. Los hechos se produjeron gracias al permiso del novio, que permitió lo sucedido para saldar una deuda por cocaína.

Los dos condenados por agresión sexual, uno como autor y el otro como cooperador necesario, han admitido los hechos en el juicio celebrado este martes. Ambos reconocen la agresión sexual que se remonta al 21 de marzo de 2025, y se exponen a una posible expulsión del país una vez hayan cumplido un tercio de la pena.

Una agresión permitida por el novio para saldar una deuda

Según las declaraciones de los condenados, el novio de la denunciante exigió a su pareja que tuviera relaciones sexuales con uno de ellos, para saldar una deuda por las drogas que acababan de comprar esa noche, mientras el otro vigilaba fuera de la furgoneta por si aparecía alguien.

Tras varias horas deambulando, acabaron sobre la 01:40 de la madrugada del día 21 de marzo, en un descampado próximo al barrio de La Torre de Valencia y "alejado de cualquier posible mirada ajena", tal y como explica el fiscal en su escrito. Todo pese a la oposición de la joven, que en ningún momento accedió a las exigencias.

Entre el novio y el otro procesado, obligaron a la afectada mediante amenazas a quedarse en la furgoneta con el agresor. Tras ello, este le quitó los pantalones y la ropa interior y la penetró vaginalmente contra su voluntad mientras el otro procesado y el menor estaban fuera del vehículo vigilando para, según el fiscal "asegurar la impunidad de la agresión".

Una sentencia un año después

Un año y medio después se ha celebrado un juicio en el que se ha juzgado a los tres autores. Los dos mayores de edad han sido condenados a 12 años de cárcel, mientras que el menor, novio de la afectada, se enfrenta a medidas por un delito de lesiones. No obstante, la condena es menor de la esperada, ya que el fiscal solicitaba una pena de trece años de prisión.

Además de los doce años de cárcel, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia les impone otros cinco años de libertad vigilada y les prohíbe comunicarse en modo alguno con la víctima y aproximarse a menos de 500 metros de ella por un plazo de quince años. De igual modo, se les impone a cada uno de los acusados la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto regular y directo con menores por tiempo de 17 años.