Tres miradas para entender a Lorca: la libertad de La Habana, los documentos inéditos y un poeta que sigue hablando a los jóvenes

Federico García Lorca sigue creciendo después de su muerte. Noventa años después de su asesinato, su figura continúa apareciendo en documentos, partituras, imágenes y testimonios capaces de modificar o ampliar la mirada que tenemos sobre él. Pero también permanece en algo más difícil de medir: la relación íntima que cada generación establece con su obra.

En 'Por fin', Isabel Lobo reunió tres perspectivas diferentes para acercarse al poeta. Antonio Manuel, codirector del documental "Lorca en La Habana", se detuvo en el viaje que, a su juicio, supuso una auténtica liberación para Federico. Manuel Menchón, director de "La voz quebrada", habló de los documentos inéditos que permiten reconstruir una parte desconocida de sus últimos meses. Y Patricia Fernández, divulgadora cultural conocida como "la de Lorca", explicó por qué el poeta continúa conectando con los jóvenes.

Antonio Manuel: La Habana como punto de inflexión

Para Antonio Manuel, la llegada de Lorca a La Habana el 7 de marzo de 1930 fue mucho más que una parada en su viaje. Federico tenía previsto permanecer allí apenas una semana, pero terminó quedándose tres meses. La experiencia, sostiene el codirector de "Lorca en La Habana", modificó su manera de mirar el mundo.

El poeta llegaba después de una etapa complicada en Estados Unidos. Frente a la dureza social que había encontrado allí, Cuba le ofreció una realidad diferente. Antonio Manuel describe La Habana como un espacio en el que Lorca recuperó una libertad que hasta entonces había tenido dificultades para experimentar plenamente.

"Yo creo que se le cayó la máscara", afirma. En Cuba, según explica, Federico pudo mostrarse con mayor libertad y vivir de una manera que hasta entonces había estado condicionada por su entorno.

La isla no fue únicamente música, diversión y vida nocturna. También permitió a Lorca entrar en contacto con intelectuales comprometidos contra la dictadura de Gerardo Machado. Para Antonio Manuel, aquella experiencia política fue determinante porque Federico comprendió que la lucha por las libertades que estaba presenciando en Cuba también tenía un reflejo en España.

Su estancia cubana dejó además una huella en su obra. El contacto con la cultura afrodescendiente introdujo, según el entrevistado, un elemento fundamental en su mirada posterior. Antonio Manuel considera que Lorca encontró en Cuba una forma de transformar el dolor en alegría que conectaba con su propia concepción de Andalucía.

La experiencia también estuvo marcada por sus relaciones con la familia Loynaz, especialmente con Flor Loynaz, con quien recorrió buena parte de la isla. En ese ambiente, además de disfrutar de la vida cubana, trabajó sobre algunos textos y recitó poemas de "Poeta en Nueva York".

Pero la conclusión de Antonio Manuel va más allá de la producción literaria. Para él, La Habana fue sobre todo un cambio de mirada y uno de los grandes puntos de inflexión de la vida de Federico.

Manuel Menchón: el Lorca íntimo que aparece en nuevos documentos

Décadas después, la investigación sigue encontrando piezas capaces de completar el retrato del poeta. Manuel Menchón ha dedicado cinco años a "La voz quebrada", un documental que reúne imágenes, documentos y materiales inéditos relacionados con Lorca.

Entre ellos se encuentra una partitura compuesta por el joven Federico, cuando todavía aspiraba a convertirse en músico. "Es una partitura escrita por el joven Federico García Lorca cuando él quería ser músico en lugar de poeta o escritor", explica Menchón.

La película también incorpora filmaciones de la Granada de los años treinta que, según el director, nunca habían sido vistas en el cine, además de documentación vinculada a Juan Ramírez de Lucas, considerado la última pareja de Lorca.

Los cuadernos de Ramírez de Lucas son especialmente relevantes para Menchón porque permiten aproximarse a una relación sobre la que existía un vacío documental. El director explica que Juan mantuvo esos documentos en secreto durante toda su vida y que su último deseo fue que pudieran salir a la luz.

El resultado, sostiene, ofrece una imagen diferente del poeta: más humana y más íntima. "Nos habla de un Federico diferente, más humano y más íntimo", señala Menchón, que considera que estos materiales tienen también una importancia historiográfica para comprender los últimos meses de vida de Lorca.

El director también quiso poner el foco en la interpretación histórica de la muerte del poeta. Frente a las versiones que atribuyen su asesinato a conflictos familiares, defendió durante la entrevista que la documentación histórica apunta a la represión franquista como responsable de su detención y asesinato.

Patricia Fernández: el Lorca que sigue hablando a los jóvenes

La tercera mirada es la de Patricia Fernández, periodista, escritora y divulgadora cultural conocida como "la de Lorca". Su relación con el poeta comenzó siendo muy joven, cuando después de una clase de Literatura preguntó a su madre quién era García Lorca. Un libro familiar fue el comienzo de una relación que, con los años, se transformó en una auténtica "familia espiritual".

Fernández destaca precisamente la capacidad de Lorca para seguir conectando con personas que viven casi un siglo después de su muerte. Para ella, esa permanencia constituye una de sus mayores victorias.

"Que un autor que vivía en el siglo pasado, hace tantos años, tenga tanta vigencia hoy en día y conecte con generaciones tan jóvenes como es la mía", resume.

Su lectura de Lorca se articula alrededor de cuatro ideas: la alegría de vivir, la capacidad de transformar el sufrimiento en arte, la denuncia de las injusticias y una profunda conexión con la vida.

En esa interpretación también aparece el Lorca homosexual que tuvo que vivir sus relaciones en un contexto de represión y silencio. Fernández entiende que esa experiencia personal se proyectó sobre su obra y sobre su sensibilidad hacia otras formas de opresión.

Y hay un elemento que considera especialmente importante: la alegría. Frente a la imagen del poeta triste y sombrío, reivindica al Federico sonriente, rodeado de amigos y profundamente conectado con la vida.

Tres caminos para un mismo Lorca

Las tres entrevistas construyen un retrato complementario. Antonio Manuel encuentra al Lorca que descubre en Cuba una libertad que le permite desprenderse de parte de las máscaras que había llevado consigo.

Menchón persigue al Lorca que aparece en documentos hasta ahora desconocidos y que permite acercarse al hombre de sus últimos meses. Patricia Fernández, en cambio, muestra al Lorca que sigue vivo en quienes lo leen, lo recitan y lo comparten en nuevas plataformas.

Son tres maneras de acercarse a un mismo personaje: el viajero que amplió su mirada, el hombre cuya historia todavía puede ser revisada a través de nuevos documentos y el poeta que continúa encontrando lectores décadas después de su muerte.

Y quizá ahí se encuentre la clave de su permanencia. Para Patricia Fernández, estar "enloquecido" con Lorca significa establecer una conexión espiritual y humana con el mundo y con las personas. Una conexión que, como demuestra esta triple mirada, no ha dejado de renovarse.