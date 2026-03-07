La trágica muerte de un joven de 23 años en Madrid: fue aplastado por su coche cuando intentaba arreglarlo

La noticia ha enmudecido a los madrileños, que este sábado se despertaban con la trágica muerte de un joven de 23 años que había sido aplastado por su coche cuando intentaba arreglarlo. Los hechos sucedieron durante las últimas horas de este viernes en el municipio de Miraflores de la Sierra.

El accidente ha tenido lugar en la Calle Pastrana de la mencionada localidad. El joven estaba realizando diversas reparaciones en su vehículo cuando, por causas que todavía se desconocen, ha resultado aplastado por el mismo.

Llamada de alerta

Cuenta Europa Press que el servicio de Emergencias de la Comunidad de Madrid recibió la llamada de alerta sobre las 23:00 horas de la noche de este viernes. Tras el aviso se desplazaron al lugar varias dotaciones del SUMMA 112. Al llegar solo pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima. "El paciente se encontraba en parada cardiaca pero no es posible su reanimación por presentar heridas incompatibles con la vida", ha confirmado Luis Seoane, supervisor de guardia del SUMMA 112.

En la operación también participaron efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid, encargados de estabilizar el coche y liberar el cuerpo. Por el momento la Guardia Civil está investigando lo ocurrido con el fin de esclarecer los hechos.