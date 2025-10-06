Todos los festivos que hay en Madrid en lo que queda de 2025: qué pasa con el 12 de octubre

Aunque solo quedan dos meses y medio para que termine el año 2025, todavía quedan varios días festivos por delante para celebrar. A pesar de que en la primera mitad de año siempre suele haber más días festivos, en los últimos meses también hay algunas fiestas reseñables.

En todo el año 2025 hay 12 festivos y a día de hoy ya se han celebrado ocho. Además, cada municipio tiene dos días por fiestas locales.

Todos los festivos que hay en Madrid hasta final de año

Estos son los días festivos que hay hasta el 31 de diciembre en la Comunidad de Madrid:

Sábado 1 de noviembre : Día de Todos los Santos

: Día de Todos los Santos Sábado 6 de diciembre : día de la Constitución Española

: día de la Constitución Española Lunes 8 de diciembre : día de la Inmaculada Concepción

: día de la Inmaculada Concepción Jueves 25 de diciembre: día de la Natividad del Señor

Además, quienes vivan y trabajen en Madrid tienen que añadir un festivo más: el lunes 10 de noviembre. Esto es porque el 9 de noviembre, día de Nuestra Señora de la Almudena, cae el domingo, si bien el Ayuntamiento ha decidido trasladar su celebración al lunes.

Qué pasa con el 12 de octubre

Uno de los días más señalados del año es el 12 de octubre, Día de la Hispanidad. Es un festivo nacional y este año cae en domingo, si bien no se traslada a lunes. Esto es porque cuando un festivo cae en sábado o domingo, las comunidades pueden ejercer la facultad de sustitución, es decir, pueden decidir trasladarlo al lunes 13 de octubre, en este caso.

Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha decidido no mover el 12 de octubre al lunes. De haberlo hecho, habría que haber eliminado un festivo para que en total fueran 12. Si bien, hay que tener en cuenta que en el calendario escolar, el 13 de octubre sí es festivo. Por lo que los padres que trabajen y tengan hijos tendrán que ver cómo concilian ese día.

Si bien, según ha publicado el Boletín del Estado, solo cinco comunidades autónomas han pasado el 12 de octubre a lunes: Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura.