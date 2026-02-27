Todo sobre la alineación de planetas del 28 de febrero: cómo se podrá ver, cuándo y por qué ocurre

Para aquellos que les guste la astronomía, el próximo sábado 28 de febrero podrán disfrutar de un acontecimiento histórico. Hasta seis planetas del sistema solar se alinearán, por lo menos desde la vista terrestre, formando una línea durante un determinado momento en el tiempo.

Pese a que algunos planetas orbitan en partes superiores o inferiores a la de la Tierra, se ven aproximadamente al mismo nivel en el cielo. Normalmente, en una noche despejada y alejados de la contaminación lumínica, puede llegar a ser habitual ver dos o tres planetas, pero cuatro ya suponen un acontecimiento destacable. Pues bien, este sábado, hasta seis astros formarán una línea entre sí.

¿Qué planetas se alinearán?

A partir de aproximadamente 30 minutos después del atardecer, los observadores que miren hacia el horizonte oeste podrán ver cómo varios mundos del sistema solar parecen agruparse a lo largo de la eclíptica, el mismo plano en el que orbitan los planetas.

De los seis planetas que forman la alineación, realmente solo podrán verse cuatro, al menos a simple vista: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno. Como suele ser habitual, Venus va a ser el más fácil de localizar por su intenso brillo, al igual que Júpiter. Por otro lado, Saturno destacará por su tono amarillento. Mercurio será el más difícil de observar, ya que solo aparecerá durante unos minutos y lo hará muy cerca del horizonte.

Urano y Neptuno serán los otros dos astros que se alinearán junto al resto, pero si no es con un telescopio será complicado observarlos. Para ello, es recomendable alejarse de la contaminación lumínica.

¿Cuándo será el mejor momento para verlo?

Este hito astronómico será visible este sábado 28 de febrero entre media hora y una hora después del atardecer. No obstante, desde nuestro país, este suceso se producirá entre las 5:00 y las 7:00 horas de la madrugada del domingo 1 de marzo. Además, los primeros días de marzo seguirá siendo perceptible a la vista humana.

Cabe destacar que la Luna, que normalmente tiene un 68% de luminosidad, pasará durante estos días a un 94% de iluminación, lo que hará que su posición respecto a los planetas cambie ligeramente de una jornada a otra.