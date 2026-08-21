The New York Times condenado a pagar 9,25 millones de dólares por situar por error a un exjugador de baloncesto en un tiroteo

Un jurado federal de Alabama condenó este jueves, 20 de agosto de 2026, a The New York Times a pagar 9,25 millones de dólares al exjugador de baloncesto universitario Kai Spears, después de determinar que el periódico lo difamó al situarlo erróneamente en el lugar de un tiroteo mortal ocurrido en 2023 en Tuscaloosa.

Spears, que en ese momento formaba parte del equipo masculino de baloncesto de la Universidad de Alabama, demandó al diario después de que este publicara, en marzo de 2023, una información en la que afirmaba que él se encontraba en el automóvil del jugador Brandon Miller cuando se produjo el tiroteo.

El artículo se basó en fuentes confidenciales. Posteriormente, el diario reconoció el error y corrigió la información, señalando que quien se encontraba en el vehículo era un representante del equipo y no Spears.

El origen de la demanda

El incidente ocurrió el 15 de enero de 2023 y terminó con la muerte a tiros de Jamea Harris, de 23 años.

La presencia de Miller en el lugar y la implicación de otros jugadores de Alabama convirtieron el caso en una noticia de alcance nacional. Spears sostuvo durante el juicio que la publicación que lo vinculó injustamente con el homicidio perjudicó su reputación y le causó daños emocionales.

La primera derrota por difamación en medio siglo

El jurado, integrado por ocho personas, emitió su veredicto después de un juicio federal de nueve días en Tuscaloosa.

Por su parte, el periódico dijo estar decepcionado con el fallo, y calificó lo ocurrido como un "error honesto". También afirmó que consideraba que la indemnización no estaba respaldada por las pruebas ni por la ley, mientras estudiaba sus opciones legales.

El caso supone, además, la primera derrota de The New York Times en un juicio por difamación en Estados Unidos relacionado con uno de sus artículos en más de medio siglo.