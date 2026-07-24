El terrible caso que ha conmocionado Escocia: un policía abusó y violó durante 14 años a multitud de mujeres antes de suicidarse

Conmoción en Escocia por un caso sin precedentes. Una unidad de investigación de la BBC ha desvelado este jueves el caso de un policía escocés que violó y abusó durante 14 años a más de ocho mujeres, varias de ellas prostitutas, antes de ser descubierto.

El autor de los hechos, llamado Alan Greer, acabó suicidándose el pasado mes de mayo tras descubrirse todos los delitos cometidos. A sus 47 años, el agente estaba casado y tenía un hijo. Comenzó su carrera en el cuerpo en 2009 y, durante ese tiempo, Greer cometió todos los delitos hasta ser descubierto por una denuncia presentada un mes antes de su muerte.

14 años con una doble vida

El autor de los hechos se suicidó el pasado mes de mayo después de que la policía irrumpiera en su vivienda y descubriera numerosas pruebas de su doble vida y de sus presuntas actividades criminales.

Todo comenzó cuando el pasado mes de abril se conoció la primera agresión. Una mujer denunció un aparente asalto en su casa ante una comisaría de Glasgow, donde fue atendida por Greer, quien más tarde se presentó en el domicilio con la excusa de "ampliar las pesquisas". Allí se produjo la violación, y la mujer no fue capaz de denunciar los hechos hasta 14 años después.

Una denuncia que desató el pasado mes de abril una investigación interna en la unidad anticorrupción de la policía de Glasgow. Al identificar el nombre de Greer, los agentes encontraron que este había entrado en la base de datos de la policía para consultar casos de mujeres agredidas en los que él no había intervenido como agente.

Cuando la investigación policial tuvo suficientes indicios, una patrulla se presentó en su domicilio e incautó un ordenador portátil y siete teléfonos móviles. En ellos, el autor almacenaba miles de fotos y vídeos de prostitutas a las que había abusado y, por tanto, habían presentado denuncias por violación.

Podría haber más víctimas

A pesar de detectar numerosas denuncias, las pesquisas revelaron cómo el agente había utilizado a lo largo de los años los servicios de cientos de estas mujeres, y todo apunta que el número de víctimas podría ser superior, puesto que aún quedan miles de imágenes por procesar.

Es por ello que la policía ha pedido a los ciudadanos que se animen a presentar una denuncia si creen haber sido víctimas. Nadie de su entorno sospechaba de la doble vida de Greer, según ha informado la policía escocesa, que insiste en la imposibilidad de haber iniciado una investigación antes debido a la falta de señales.