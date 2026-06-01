Soto Ivars lamenta la reacción del sindicato policial a la agresión en Valencia: "Nos presenta a semejante bestia como un agente modélico"

El periodista Juan Soto Ivars ha criticado en Por Fin la reacción de un sindicato policial (Unión Federal de Policía - UFP) tras la agresión sufrida por una docente durante las protestas del profesorado en Valencia. El colaborador considera que el comunicado difundido por la organización sindical supone un ejemplo de "corporativismo" que perjudica la imagen de la Policía.

La polémica se produce después de que salieran a la luz varios vídeos en los que se observa cómo un agente antidisturbios empuja por la espalda a una manifestante durante una concentración en defensa de la educación pública frente a la Conselleria de Educación. La mujer cayó al suelo de forma violenta y, según ha trascendido, sufrió una fractura del tabique nasal.

Durante su intervención en Onda Cero, Soto Ivars aseguró haberse fijado tanto en las imágenes de la protesta como en el comunicado posterior emitido por un sindicato policial. "Dicen que no hay nada que investigar y que la acción del agente fue ponderada", señala.

"Mínima fuerza no es lo que se ve en las imágenes. El golpe de la señora contra el asfalto es descomunal y, para colmo, la pillan de espaldas y claramente desprevenida al caer. No le da tiempo ni a poner las manos delante de la cara", afirma.

"Defender lo indefendible"

Para el colaborador, el problema no se limita a la actuación del agente, se extiende con la defensa que posteriormente se ha hecho de ella. Sostiene que este tipo de respuestas acaban dañando la credibilidad de los cuerpos policiales cuando se producen situaciones más discutibles.

"A la Policía le acusan a veces de excederse cuando no lo hace. Pero si en un caso tan claro de exceso, encima grabado en vídeo, se agarran al mismo corporativismo, luego nadie se tomará en serio la defensa de actuaciones polémicas pero defendibles", argumenta.

En este sentido, concluye que el sindicato está perjudicando la imagen de la propia institución al respaldar una actuación que considera injustificable. "Flaco favor le hace ese sindicato al prestigio de la Policía si elige defender lo indefendible y nos presenta a semejante bestia como un agente modélico de la ley", finaliza.

Mientras tanto, la Policía Nacional ha iniciado el procedimiento para abrir un expediente disciplinario al agente implicado. Según informó la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, la docente ha presentado una denuncia por los hechos.