Sony se carga el formato físico y anuncia que PlayStation dejará de fabricar discos de videojuegos

La multinacional Sony acaba de hacer saltar por los aires a la industria de los videojuegos: mediante un anuncio, ha confirmado que los juegos en formato físico tienen sus días contados.

En la actualidad, las principales videoconsolas cuentan con dos tipos distintos de distribución para sus títulos: el formato físico (a través de discos, como ocurre con PlayStation 5 y Xbox Series X, o mediante cartuchos, como en Nintendo Switch) y la vía digital, que consiste en descargar el juego de manera online directamente en la memoria interna del dispositivo.

El buque insignia de Sony es PlayStation 5, una videoconsola que lleva ya casi seis años en el mercado y que ha vuelto a captar todas las miradas tras la impactante medida tomada por Rockstar Games, responsable del desarrollo de uno de los videojuegos más esperados de la historia: GTA 6.

El precedente de GTA 6 para estirar el chicle del formato digital

Esta compañía anunció el pasado 25 de junio que las reservas para esta esperadísima entrega (cuya precuela salió hace ya 13 años) ya están abiertas, pero con una gran novedad: el juego tan solo estará disponible de manera digital. No existirá un disco físico; los usuarios que lo adquieran recibirán exclusivamente un código de descarga digital.

Un movimiento que ha sido la antesala perfecta para que Sony confirme oficialmente que dejará de producir discos físicos para todos los nuevos juegos que se lancen en las consolas PlayStation a partir de enero de 2028. Una medida drástica que dictamina el adiós definitivo al soporte físico en favor de las plataformas virtuales.

Desde la compañía detallan que han tomado esta decisión teniendo en cuenta "la evolución de las preferencias de los consumidores". Sin embargo, esto conllevará la obligación de contar con una conexión a internet estable y dejará a los usuarios a merced de las condiciones de las plataformas en la nube para poder acceder a los títulos que han pagado.

Las limitaciones de la exclusividad digital

El abandono del formato físico en pro de lo digital conlleva una serie de desventajas para el consumidor final. Una de las más lógicas y dolorosas consiste en la imposibilidad de prestar el juego a otra persona, así como venderlo o comprarlo en el mercado de segunda mano.

También implica que, si las empresas dueñas de los derechos deciden cerrar los servidores o retirar las licencias, los usuarios podrían perder el acceso a sus títulos a pesar del desembolso realizado. Con esta medida, el formato físico, tan querido por la comunidad de jugadores gracias a su valor de coleccionismo y a su función clave en la preservación cultural del videojuego, desaparece por completo.

Esta decisión histórica ya ha generado un enorme revuelo en las redes sociales, y puede sentar un importante precedente en el devenir de la industria de los videojuegos.