Los sindicatos policiales se revuelven contra Marlaska tras restringir los espráis utilizados en las protestas del 11N: "Un disparate"

Tras diversas imágenes y denuncias de varios sindicatos y dirigentes políticos por el uso de espráis en actuaciones policiales durante la jornada de la huelga del 11 de noviembre, Interior anunció la prohibición del empleo de espráis de defensa en las manifestaciones, aunque sí permitirán los gases lacrimógenos como medio antidisturbios para controlar el orden público.

La decisión ha provocado las críticas de los sindicatos policiales. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) han reclamado explicaciones a Fernando Grande-Marlaska, al considerar que las nuevas instrucciones generan inseguridad jurídica y pueden comprometer la protección de los agentes.o.

El SUP pide paralizar las restricciones

El Sindicato Unificado de Policía ha denunciado la "improvisación" del Ministerio y sostiene que los agentes todavía no han recibido instrucciones oficiales que aclaren en qué circunstancias pueden utilizar estos medios o qué alternativas tendrán disponibles.

El sindicato recuerda que el protocolo aprobado en octubre ya contenía disposiciones que, a su juicio, generaban inseguridad jurídica.

Por ello, ha remitido escritos a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Dirección General de la Policía para solicitar aclaraciones sobre el alcance de la orden, las posibles excepciones y los medios alternativos de protección.

Además, el SUP ha acudido a la Fiscalía General del Estado para solicitar la paralización de la restricción y que se impulsen las actuaciones necesarias para instar su nulidad.

La CEP advierte a Marlaska de su responsabilidad

La Confederación Española de Policía también ha cuestionado el cambio de criterio de Interior, que ha calificado de "un disparate".

El sindicato recuerda que el Ministerio había adjudicado recientemente 71.656 euros para adquirir al menos 790 espráis MK9, el modelo cuyo uso se ha restringido en manifestaciones.

"¿Por qué su Ministerio consideraba adecuado hace 28 días lo que hoy decide restringir, qué informes justifican ese cambio y qué alternativas operativas ofrece a los policías?", pregunta la organización.

La CEP ha advertido además de las posibles consecuencias de la decisión para la seguridad de los agentes.

"Si mañana un compañero resulta gravemente herido en una intervención en la que se haya visto condicionado por estas nuevas restricciones, el ministro no podrá esconderse detrás de quienes han firmado el protocolo", señala.