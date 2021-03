Simón pide ahora no acudir a manifestaciones sin respetar la distancia de seguridad: "Me había expresado mal"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha rectificado y ha indicado que es necesario evitar cualquier situación, como manifestaciones o la festividad de Semana Santa, "que no permita garantizar las condiciones de seguridad" para evitar la transmisión del coronavirus.

"Ese era el sentido de mis palabras y quería aclararlo. Me llamó la atención lo mal que me había expresado", ha aclarado hoy Simón, en referencia a los comentarios del pasado jueves donde no se mostraba crítico con las manifestaciones del 8M "si se toman las medidas de precaución. Simón también ha pedido perdón por sus palabras.

Garantizar la distancia de seguridad

En la rueda de prensa que ha dado hoy, el director del CCAES ha manifestado que las distancias de seguridad "se deben mantener siempre" hasta que se consiga "acabar con este virus". "Todavía no estamos en esa situación", ha concretado.

De la misma forma, ha insistido en que siempre que se pueda evitar cualquier situación en la que no se pueda guardar la distancia de seguridad, el uso correcto de la mascarilla o la higiene, "se debe evitar". "No en todas las situaciones se pueden respetar igual las medidas de control, es lo que tenemos que tener claro. Da igual que nos permitan hacer una manifestación o una celebración, las distancias se deben mantener siempre", ha recordado.

Las festividades no varían las restricciones

Simón ha declarado que "no es cuestión de si hay una manifestación o una festividad, si se pueden o no hacer cosas, las cosas se pueden hacer cuando la situación epidemiológica es la correcta".

Además, ha añadido que el hecho de que se tengan que mantener la distancia "no depende de que haya o no una celebración" ya que "se deben mantener siempre". "Hay que evitar todas las situaciones que no permitan garantizar esas condiciones de seguridad".