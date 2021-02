La comparación de Fernando Simón sobre las manifestaciones del 8M y las procesiones de Semana Santa

"Sé que, como en otras ocasiones, esto no va a gustar en algunos sectores", advertía Fernando Simón. La situación se ha generado tras las declaraciones del delegado de Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, en las que ha dejado claro que ni van a autorizar manifestaciones de más de 500 personas en la capital.

En una de las preguntas se le ha preguntado a Simón si ese mismo criterio se podría aplicar para la celebración de procesiones en Semana Santa. Ha indicado que desconoce cuáles han sido los criterios que ha empleado la Comunidad de Madrid para establecer ese baremo y ha precisado que los riesgos están asociados a la forma en las que las personas se relacionan y según el tipo de reunión lo hacen de una forma u otra.

Comparación entre el 8-M y la Semana Santa

En ese sentido, ha comentado que "no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos y transportado por muchas personas, que estar en una manifestación de 500 personas donde se puede mantener la distancia y esparcir a la gente". Ha puntualizado que no es experto en el tema y que no le gustaría "que nadie se molestara".

Consciente de su afirmación ha dicho que sabía que no iba a gustar en algunos sectores pero ha incidido en que "hay alternativas para satisfacer las necesidades de todos, tanto las religiosas como las sociales. Dicho esto ha pedido que siempre que se puedan evitar aglomeraciones será mucho mejor y que por supuesto no acuda nadie con síntomas.