Sigue la búsqueda de Agustín Fadón, desaparecido en el Alvia el trabajador de Renfe que ya se salvó del accidente de Angrois

La familia de Agustín Fadón busca desesperadamente al tripulante del Alvia que descarriló el pasado domingo tras recibir el impacto de un Iryo en la localidad cordobesa de Adamuz y del que este miércoles su familia sigue sin saber nada.

Agustín, de 39 años, viajaba como tripulante en la cafetería de ese Alvia que salió de Madrid la tarde del domingo con destino a Huelva, y que sufrió el accidente del que, por el momento, se han contabilizado 42 víctimas mortales.

45 denuncias de desapariciones

Los últimos datos oficiales revela que la cifra de denuncias de desapariciones ha aumentado en dos y, hasta el momento, son 45 las presentadas en las comandancias de Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla y Huelva.

Uno de los desaparecidos es Agustín, que no figura en el registro de ningún hospital, cuenta su cuñado Javier, que responde, tras un breve silencio, que creen que viajaba en uno de los tres primeros vagones del Alvia y que puede ser uno de los que volcó tras el choque con el Iryo que circulaba en sentido contrario.

El compañero de tripulación de su cuñado, que sobrevivió a la tragedia, le perdió la pista cuando fue al baño, añade.

Demasiada espera, demasiado tiempo

Consciente de que hay "mucha gente" en su misma situación, Javier sabe que toca esperar, pero "es demasiada espera, demasiado tiempo", y pide que alguien les diga algo, "que vaya todo más rápido". "Necesitamos tener noticias", implora, tras recordar que también han acudido a las redes sociales en busca de ayuda.

A las numerosas preguntas de un grupo de periodistas que va creciendo por momentos, Javier recuerda que su cuñado se había quejado en alguna ocasión de las instalaciones del tren, pero subraya que lo único que quiere es "saber si alguien sabe algo de él". No engañar: si no hay información, se tiene que decir".

Se libró del accidente de Angrois

Agustín Fadón se libró en 2013 del accidente ferroviario de Angrois al cambiarle el turno a un compañero que falleció en aquel Alvia. Agustín, natural de Leganés, había vuelto hace poco tiempo a trabajar después de una larga baja y cambió de línea a la de Andalucía porque sus hijos vivían en Córdoba.