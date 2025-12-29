Roban la caja fuerte del sorteo del Camión de los Regalos con papeletas y 60.000 euros: "Sabíamos que este día iba a llegar"

Este lunes se ha conocido la noticia sobre el robo de la caja fuerte del Camión de los Regalos en el municipio de Monesterio (Badajoz), donde se encontraba estacionado el popular camión que sortea una cesta valorada en más de 300.000 euros con regalos como un Ferrari, motos o viajes a Nueva York o Disneyland.

Este tradicional sorteo, que se realiza cada año en Navidad coincidiendo con la Lotería del Niño, es uno de los principales atractivos de la región y en él participan miles de personas.

Según han denunciado los propios organizadores, que han publicado el vídeo del momento del robo en sus redes sociales, ha sido sustraída una caja fuerte en la que había "papeles del sorteo y cosas importantes".

A pesar del robo, el sorteo podrá seguir adelante, ya que las papeletas robadas han sido unas 2.000 y están perfectamente localizadas, por lo que "serán eliminadas del sorteo", aunque sí que supone una importante pérdida económica, de más de 60.000 euros, especialmente para el organizador del sorteo.

"Nada muy grave ni que nos impida seguir con nuestro sorteo. Sabíamos que este día tenía que llegar y ha sido hoy. Pero seguiremos trabajando duro, gracias a todos por apoyarnos año tras año", explican en redes sociales.

En el vídeo del robo puede verse cómo varios encapuchados acceden al Complejo Leo de Monesterio, donde se encontraba el camión, lo fuerzan y se llevan una caja fuerte anclada al vehículo cargándola rápidamente en un coche y huyendo del lugar.

El robo fue muy rápido, cuestión de unos pocos minutos según las imágenes, y la Guardia Civil ha abierto una investigación y ahora trata de identificar a los autores y el vehículo utilizado con las grabaciones de las cámaras de seguridad.