El rey inicia en Palma su ronda de audiencias de verano: despachará con Pedro Sánchez el 29 de julio

El Palacio Real de la Almudaina, situado en Palma de Mallorca, ha vuelto a ser el escenario escogido para las tradicionales audiencias estivales de la Casa Real. Sin embargo, la agenda institucional de este año se ha visto inevitablemente ensombrecida por la grave situación de los incendios que azota a la península ibérica.

En pleno inicio de sus compromisos baleares, que incluyen recepciones a las principales autoridades del archipiélago, el monarca mantiene su atención centrada en la evolución de los devastadores fuegos forestales que castigan duramente a las provincias de Ávila y Madrid. Esta crisis medioambiental, que ha obligado al Gobierno a decretar el estado de emergencia nacional, ha alterado el tono habitual de estos encuentros de verano.

Durante su primera jornada de reuniones, Felipe VI ha compartido su profunda inquietud por el avance de las llamas con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens. Tras finalizar el encuentro oficial, la mandataria autonómica destacó ante los medios de comunicación que el soberano sigue minuciosamente el desarrollo de los acontecimientos peninsulares.

Según relató Prohens a fuentes de agencia EFE, el rey demostró un exhaustivo conocimiento de la geografía afectada, analizando las adversas condiciones meteorológicas que están complicando las labores de extinción e interesándose por el peligro inminente que supone la cercanía del fuego a diversos núcleos urbanos habitados.

Inquietudes legislativas y la agenda real

La ronda de contactos institucionales en la capital mallorquina también ha servido como altavoz para otras preocupaciones de índole estrictamente política.

El presidente del Parlament de Baleares, Gabriel Le Senne, aprovechó su turno en las audiencias para trasladar al monarca sus discrepancias respecto a la ejecución de la conocida como 'ley de nietos', realmente llamada Ley de sucesion patrimonial

El representante político expresó ante el rey su inquietud por una reciente instrucción derivada de esta norma, argumentando que dicha directriz ha ampliado desproporcionadamente su ámbito de aplicación, y manifestó su deseo de que todo el procedimiento legal se desarrolle bajo estrictos criterios de razonabilidad y rigor jurídico.

Además, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha invitado al Rey Felipe VI a la conmemoración de los 800 años de la conquista de Mallorca por parte de Jaime I, que tendrá lugar en 2029: "Lógicamente, su majestad, que también es Rey de Mallorca, debía de tener conocimiento de esto, que ya hemos empezado a preparar para 2029, y proceder a invitarle para que pueda disfrutar y pueda participar en esta celebración", según fuentes de Europa Press.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés se ha comprometido ante el Rey Felipe VI a limitar la entrada de vehículos en la isla a partir del próximo verano.

Galmés ha asegurado que "Es una medida valiente, una medida decidida y la principal medida de contención que hemos impulsado a lo largo de esta legislatura dentro de las competencias de nuestra institución".