El reto de España ante el incremento de menores en redes sociales: "No podemos pedir que prohíban a nuestros hijos los móviles que les regalamos"

La seguridad en redes está a la orden del día. Cada vez son más los menores que acceden a Internet a edades muy tempranas y se exponen a los riesgos del entorno virtual. En este contexto, el primer juicio a escala federal contra Meta en California ha reabierto el debate sobre la adicción en adolescentes.

En una entrevista en Más de Uno, el abogado y experto en derecho digital Borja Adsuara ha analizado el alcance de este proceso judicial: "todo el mundo compara este movimiento al que se produjo contra el tabaco después de muchos años en que las tabacaleras decían que el tabaco era incluso bueno para la salud".

Cuando se demostró que no, comenzó una ola de demandas "no solo porque sea perjudicial, sino porque encima engañaron al consumidor, diciendo que no pasaba nada" algo que, según indica Adusara, "es más o menos lo que dicen los fiscales".

El experto denunció durante su intervención en Más de Uno el negocio de la "economía de la atención" que recurre a herramientas tan adictivas como las notificaciones o el scroll infinito, haciendo un especial hincapié en el impacto emocional que sufren las jóvenes: "uno de los elementos más peligrosos para las adolescentes, sobre todo para ellas, es el de los filtros de belleza porque luego resulta que se llenan las consultas de cirujanos plásticos que antes iban con fotos de actrices. Ahora es con su propia foto pasada por el filtro de la red social".

También alertó que "el siguiente juicio, que ya ha habido alguno, será con las inteligencias artificiales", porque algunos chatbots de conversaciones "ya han llevado a personas mayores y menores de edad, por ejemplo, al suicidio".

Prohibición de redes sociales y patria potestad

Respecto al debate social actual de vetar por ley el acceso a las redes a los menores, el jurista respaldó el reciente fallo del Consejo Constitucional francés contra las prohibiciones absolutas, recordando que en España esta restricción sin permiso paterno existe desde 2007.

Adsuara indica que "te pueden, por ejemplo, prohibir vender alcohol a los menores, pero no pueden prohibir a un padre que le dé un chupito de champán el día de Nochevieja. Entonces aquí dicen lo mismo. Puede haber una prohibición general, pero si un padre autoriza a sus hijos menores, eso ha dicho el Consejo Constitucional francés que no puede ser".

En el tramo final, Adsuara apeló a la patria potestad y al deber de supervisión que fija el Código Civil en el hogar hasta los 18 años, ya que "hay muchos padres que compran el dispositivo al menor para que no dé la lata y no supervisan el uso que hacen y le ponen ningún tipo de norma", una práctica respecto a la cual posteriormente "se quejan y piden que el Estado prohíba a sus hijos el uso de los móviles que ellos les han regalado, lo cual es un poco incongruente".

El abogado concluyó alertando de las consecuencias legales del desamparo digital: "en el Código Penal hay un delito, que es el delito de abandono de menores. En Internet puede haber muchos más peligros que una noche solos en un piso. Y entonces, no para todos los casos, pero en los casos más graves, incluso a lo mejor se le puede acusar a los padres de haber abandonado a sus hijos en el entorno digital".