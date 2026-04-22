Reino Unido aprueba una ley para prohibir fumar de por vida a los nacidos después del 2008

El Parlamento de Reino Unido ha aprobado la ley que prohíbe fumar a todo aquel que haya nacido a partir del 1 de enero de 2009. Esta controvertida medida prohíbe la venta de tabaco de por vida a los nacidos después de 2008 con el fin de crear la primera generación libre de humos y libre de este hábito. La ley entrará en vigor el próximo año e impedirá que las personas que actualmente tienen menos de 17 años puedan empezar a fumar. La norma ha sido respaldada por la Cámara de los Comunes y por la Cámara de los Lores. Ahora, solo queda pendiente el trámite formal de esta sanción por parte de Carlos III.

La legislación prevé regular los productos de tabaco, vapeo y nicotina. También se prohibirá el vapeo en el interior de vehículos donde haya menores, en parques infantiles o en el exterior de hospitales y colegios. Con esta medida el Gobierno también obtiene un nuevo poder en el que podrán regular la publicidad, los sabores y sus envases al considerar algunos "atractivos" y que pretenden enganchar a consumidores jóvenes. Sin embargo, el vapeo seguirá siendo permitido en terrazas o espacios públicos al aire libre.

Una medida ya impulsada por los conservadores

El proyecto de ley fue impulsado hace dos años por el Gobierno conservador de Rishi Sunak quien obtuvo el respaldo de los laboristas, liderado por el actual primer ministro Keir Starmer. Al ganar las elecciones, el gobierno de Starmer retomó la iniciativa y la impulsó en el Parlamento.

La ley no prohíbe fumar como tal, pero persigue eliminar por completo este hábito para 2040 pretendiendo que la gente joven no tenga acceso al tabaco mediante la regulación de los productos de tabaco, vapeo y nicotina.