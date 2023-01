La reflexión de Andoni Luis Aduriz sobre la creatividad en la cocina: "No se acaba"

El cocinero Andonio Luis Aduriz ha sido el encargado de dar el pistoletazo de salida a la vigésima primera edición del congreso gastronómico Madrid Fusión, este año con el lema 'Sin limites-No limits'.

Aduriz ha echado la mirada atrás para definir lo que será el futuro de Mugaritz justo cuando el restaurante de Rentería cumple un cuarto de siglo. Durante su exposición en Madrid Fusión ha mostrado al público asistente en lo que está trabajando su equipo de cara a la próxima temporada y ha convertido su charla en un pequeño taller de creatividad.

El propietario de Mugaritz se caracteriza por sobrepasar los límites e ir más allá de la propuesta culinaria. Y por ello ha dejado claro que a pesar de "ser un año tentador para hacer un recuerdo lineal con los mejores 25 platos", sería "injusto porque Mugaritz es un proyecto en el que nos gusta avanzar", ha expresado.

Memoria, tibieza y traición en el Mugaritz de 2023

Andoni Luis Aduriz ha mostrado en este taller de creatividad improvisado el trabajo que está realizando con su equipo, lo que él ha denominado "estar en calzoncillos", lo que no es bonito de ver, pero que es el comienzo de sus propuestas.

Para la nueva temporada, Aduriz ha presentado tres conceptos que estarán presentes en su restaurante dos estrellas Michelin: la tibieza, la memoria y la traición. El primer concepto lo liga a un mundo polarizado "en el que parece que siempre hay que elegir". La memoria para Aduriz lleva a "lo que nos gustaría que hubiese sido la realidad" y la traición opina que "está muy ligada a la memoria".

Estos tres conceptos de trabajo llevan a Aduriz a hacer una reflexión sobre la desaparición de la creatividad en la cocina. El cocinero vasco cree que "no hay que volverse loco para hacer creatividad, simplemente poner atención". Y ha añadido: "Las cosas no tienen que estar buenas, deben tener sentido".

En este sentido, sobre el futuro ha dejado una reflexión muy clara sobre la creatividad en la cocina: "la creatividad no se acaba". Aunque Aduriz invita al sector a mirar hacia el futuro: "En Mugaritz buscamos futuro. Si los que pasan por este auditorio de Madrid Fusión no sueñan futuro, no tendremos futuro", ha zanjado.