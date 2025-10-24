Ramón Campos desmonta los bulos sobre el caso Alcàsser: "Nos dimos cuenta de que no había ninguna conspiración"

El productor y guionista Ramón Campos, creador del documental de Netflix El caso Alcàsser, dedicó su última entrega de La crónica gris a reflexionar sobre las teorías conspirativas que, más de treinta años después, siguen rodeando uno de los crímenes más impactantes de la historia reciente de España.

Durante su intervención, Campos recordó los años de investigación que dedicó al caso y cómo, todavía hoy, le sorprende ver cómo "en Internet, en YouTube y en foros, vuelven a renacer esas teorías de la conspiración". "Nos dimos cuenta de que no había ninguna conspiración", aseguró, al explicar el proceso de producción de la serie documental: "Tuvimos acceso al juicio, revisamos más de 400 cintas que habían desaparecido y que finalmente encontramos. En ellas estaba la verdad del caso Alcàsser, que demostraba que fueron Ricart, Anglés y posiblemente alguien más, pero no lo que se ha querido inventar".

Campos señaló a los medios de comunicación de los años 90 y a algunos protagonistas del caso como los responsables de alimentar teorías infundadas. "Fernando García, el padre de una de las niñas, no asumía lo que había pasado y, junto al criminólogo Juan Ignacio Blanco, comenzó a crear relatos alternativos. A eso se sumó el programa de Pepe Navarro, que dio difusión a aquellas ideas y acabó con demandas y condenas judiciales", recordó.

El productor calificó de "vergonzoso" el libro publicado por Blanco, en el que se mostraban imágenes de las víctimas y se alimentaban bulos. "Ese libro se retiró por respeto, pero él lo convirtió en un relato de censura, diciendo que era el primer libro prohibido de la democracia. No fue así: lo que hizo fue una asquerosidad", sentenció.

Campos también relató un episodio personal con el propio Blanco, ya enfermo de cáncer: "Fui a su casa y le pedí que me enseñara la supuesta cinta snuff que decía tener. Le ofrecí dinero, cualquier cantidad, solo para comprobar si decía la verdad. Nunca la mostró. Se murió con el supuesto secreto, y eso es lo que alimenta estas teorías: lanzar un bulo y dejar que crezca".

El productor analizó además por qué las conspiraciones siguen teniendo tanto poder de atracción: "Las personas prefieren pensar que hay un orden malvado antes que aceptar el absurdo. Es terrorífico asumir que algo tan atroz puede ocurrir sin sentido". También apuntó a la desconfianza hacia las instituciones y al efecto de las redes sociales: "Internet se ha convertido en el refugio de quienes no creen en los medios tradicionales. Allí encuentran comunidad, amigos, y un sentido de pertenencia en torno a una mentira".

Campos concluyó con un mensaje claro: "Pido que frenen esas teorías de conspiración y que analicen bien el documental del Caso Alcàsser. Si lo ven sin prejuicios, verán la verdad. Ricart, Anglés y posiblemente alguien más mataron a esas niñas. Y Anglés está muerto. Este debería ser un caso zanjado".