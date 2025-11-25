Quién es Martiño Ramos, el fugado español detenido en Cuba, condenado por abusar de una alumna de 12 años en Galicia

Las autoridades cubanas detuvieron en La Habana al ciudadano español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de cárcel en su país por violar y abusar de una menor de edad.

Ramos Soto era uno de los diez nombres reclamados por la justicia española cuya localización y arresto era prioritaria para la Sección de Fugitivos que, precisamente este lunes, pidió la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestó hace unos días en la capital cubana a Ramos, para quien el Gobierno de España había solicitado ya formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre.

Condenado a 13 años y medio de prisión

Ramos Soto es natural de Ourense, tiene 50 años y fue condenado a 13 años y medio de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.

Además de profesor de educación infantil y primaria, Ramos Soto era exmilitante de la extinta En Marea y conocido en su ciudad, Ourense, por impartir clases de música y por su activismo.

Martiño se hizo pasar por un joven para contactar con su víctima, a la que conocía desde que tenía tres años y con la que él contactó cuando cursaba sexto de Primaria. Ocultó su identidad, también su aspecto, y fingió ser un adolescente que quería ayudarla a solucionar sus problemas.

Tras ganarse su confianza, empezó a pedir fotos y vídeos a la alumna desnuda. Ante la insistencia de la menor por conocer su identidad, la cito en el aula, donde se quedó en shock al descubrir quién era.

A partir de ese momento, consiguió quedar con ella "en varias ocasiones", como figura en la sentencia, en muchas de las cuales le propinó "azotes y bofetadas"; en una de ellas le dio una paliza y la dejó en un monte abandonada. Tras este brutal episodio, la menor decidió denunciar los hechos ante la Guardia Civil.

La Audiencia Provincial de Ourense lo condenó a 13 años y medio por abusar sexualmente de esta niña a la que contactó a través de Instagram, sin identificarse. El tribunal, además, lo inhabilitó durante 21 años y medio para ejercer cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conllevase contacto regular y directo con personas menores de edad.

También le impuso ocho años y medio de libertad vigilada y la prohibición de comunicarse por cualquier medio y aproximarse a la víctima, a su domicilio, lugar de estudio o trabajo, durante 20 años y medio, así como el abono de una indemnización de 30.000 euros.

Pasó por Portugal, Brasil, Perú y Cuba

Una vez condenado en julio pasado, Martiño no atendió el auto de entrada en prisión para cumplir la pena. Entonces se emitió una orden de detención nacional, si bien los agentes tenían ya indicios de que el condenado se encontraba fuera de España.

Según la reconstrucción policial de su fuga, el condenado se desplazó en julio a Portugal para, desde Lisboa, volar a Brasil. De allí viajó a Perú y luego, finalmente, a Cuba. La policía española consideraba que el condenado contaba con algún apoyo en la isla.

Estaba bajo observación en Cuba

Allí, la policía era consciente de la presencia de Ramos Soto en Cuba desde hacía meses y desde entonces, estaba bajo observación, pero no había sido detenido.

Según las investigaciones, se habría trasladado en julio a la isla caribeña y allí habría podido estar trabajando como fotógrafo y en algunas galerías de arte según se puede entrever en las imágenes que publica en la red social Instagram, donde tiene una foto de perfil con el pelo más corto, hace uso de su segundo apellido y exhibe un mensaje alusivo a La Habana.

"Por los estrechos cangilones de la Habana Vieja, un despacioso abanico de bienandanzas discretas y curvas ceñidas con placidez sonora", indica su texto en la red social.