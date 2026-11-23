Un hombre de 53 años ha sido tiroteado en un aparcamiento subterráneo de Madrid. El individuo, que ahora se encuentra en estado crítico, según investigaciones, y es uno de los enlaces del narcotráfico entre Colombia y España. Aunque su nombre es Gonzalo Germán Sánchez Rey, se le conocía como El Coletas. Los sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido al herido, que ha sido estabilizado en el lugar de los hechos y trasladado en estado crítico a un hospital.

La víctima, de nacionalidad colombiana, se encuentra en el hospital en estado crítico tras haber recibido al menos un impacto de bala en la cabeza en un garaje situado en la calle de José Antonio Corrales de Madrid, en el distrito de Valdebebas; un garaje en el que la Policía ha encontrado además dos armas de fuego.

Contaba con orden internacional de detención

Sánchez Rey ya fue detenido en Madrid en 2018 en respuesta a una orden internacional de detención y extradición dictada por Estados Unidos tras incautarle los agentes un cargamento de más de 700 kilos de cocaína en aguas internacionales del Caribe en 2009. Además, en 2011, fue extraditado a España y la Audiencia Nacional lo condenó a ocho años de cárcel al tener en cuenta el atenuante de arrepentimiento tardío. El Tribunal Supremo redujo posteriormente esa condena a siete años.

Las fuentes cercanas a la investigación apuntan a que detrás del intento de asesinato de hoy estaría una deuda que la víctima no habría pagado. La Policía Nacional se encuentra en estos momentos buscando al autor o autores del tiroteo. Mientras llevaban a la víctima al hospital, agentes de la Policía Municipal de Madrid han escoltado la ambulancia hasta el centro, mientras que la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de este caso.