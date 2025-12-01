Por qué recordar los sueños puede ser señal de algo más: esto dice la ciencia

Dormir es esencial para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Mientras dormimos se llevan a cabo procesos de restauración física, regulaciones hormonales y consolidación de la memoria, que no pueden ocurrir cuando estamos despiertos. En conjunto, el sueño actúa como un "mantenimiento integral" que sostiene la energía, la salud física y el bienestar emocional a lo largo del día. ¿Pero qué función tienen los sueños en este mantenimiento? ¿Por qué a veces los recordamos y otras veces no?

¿Por qué soñamos?

Nuestro cerebro trabaja intensamente mientras dormimos: procesa recuerdos, emociones y aprendizajes, ensaya escenarios y reorganiza redes neuronales. Los sueños son la parte visible de ese trabajo interno. Aunque todavía no existe una única teoría definitiva, la neurociencia coincide en varios puntos clave sobre el motivo de soñar:

Organización de la memoria : durante el sueño (especialmente en la fase REM) el cerebro reordena recuerdos, conecta ideas y decide qué conservar y qué descartar. Los sueños serían una especie de “laboratorio interno” donde se mezclan experiencias recientes con recuerdos antiguos.

: durante el sueño (especialmente en la fase REM) el cerebro reordena recuerdos, conecta ideas y decide qué conservar y qué descartar. Los sueños serían una especie de “laboratorio interno” donde se mezclan experiencias recientes con recuerdos antiguos. Regulación emocional : soñar permite que el cerebro procese emociones intensas sin el impacto fisiológico del estrés real. Por eso cuando estamos preocupados, ansiosos o tristes soñamos más o con más viveza, puesto que el cerebro está trabajando para rebajar carga emocional.

: soñar permite que el cerebro procese emociones intensas sin el impacto fisiológico del estrés real. Por eso cuando estamos preocupados, ansiosos o tristes soñamos más o con más viveza, puesto que el cerebro está trabajando para rebajar carga emocional. Simulación segura de escenarios : los sueños funcionan como un simulador y, esta manera, la mente ensaya respuestas a amenazas, retos o conflictos en un entorno sin riesgo. Es una teoría apoyada por estudios que muestran que el cerebro activa redes similares a las de la vigilia cuando “ensaya” conductas.

: los sueños funcionan como un simulador y, esta manera, la mente ensaya respuestas a amenazas, retos o conflictos en un entorno sin riesgo. Es una teoría apoyada por estudios que muestran que el cerebro activa redes similares a las de la vigilia cuando “ensaya” conductas. Mantenimiento del cerebro : mientras soñamos, el cerebro reorganiza conexiones neuronales, limpia residuos metabólicos y ajusta circuitos. Los sueños serían un subproducto de ese proceso de mantenimiento.

: mientras soñamos, el cerebro reorganiza conexiones neuronales, limpia residuos metabólicos y ajusta circuitos. Los sueños serían un subproducto de ese proceso de mantenimiento. Creatividad y asociaciones inesperadas: durante la fase REM baja la actividad de las áreas que censuran o filtran ideas, de modo que la mente conecta cosas que normalmente no relacionaríamos. Por eso muchas personas tienen ideas creativas tras dormir.

¿Qué significa recordar un sueño?

Aunque soñamos cada noche, solemos olvidarnos de la mayoría de los sueños, ya que nuestro cerebro prioriza el descanso profundo y no la memoria. Sin embargo, cuando recordamos muchos sueños suele deberse a que se interrumpe el sueño REM, la fase en la que soñamos con más viveza. Esa interrupción puede venir de microdespertares por estrés, ansiedad, apnea del sueño, insomnio, consumo de alcohol, estimulantes o incluso cambios hormonales. También puede ocurrir cuando dormimos peor o más superficialmente, lo que hace que el cerebro permanezca más “despierto” mientras soñamos y registre más detalles. En otros casos, recordar sueños vívidos puede reflejar períodos de sobrecarga emocional. Nuestro cerebro procesa durante el sueño aquello que no gestionamos del todo en la vigilia.

En resumen, recordar los sueños no es necesariamente malo, pero cuando ocurre de forma frecuente e intensa puede ser señal de que algo más está pasando en tu cuerpo o en tu mente.