Qué pasa con los trenes en Valladolid en una nueva jornada de viajeros varados: "Éramos cientos sin saber si podíamos subir al tren"

"Estoy en Valladolid, me he tenido que quedar aquí", cuenta Nacho en Más de uno. Nacho es uno de los tantos viajeros afectados este miércoles que no ha podido coger el tren que le lleva a su puesto de trabajo en Madrid. Como él, alrededor de 300 personas que se han quedado varadas en Valladolid al suspenderse el tren de las 6:23 horas: "No hemos tenido explicación ninguna, hemos llegado a coger el tren de las 6:23 horas, que lo cogemos unas 400 personas. Va lleno, porque mucha gente vamos a trabajar a Madrid".

No obstante, cuando han llegado a la estación, el tren no estaba anunciado y sí parado en el andén. Todos han comenzado a hacer la fila para subirse al convoy, aunque ha pasado la hora sin noticias. "Nadie decía nada, han empezado a anunciar el tren de las 6:45 horas y la gente ha empezado a hacer cola para subirse", ha relatado Nacho, que ha señalado que "con el run run" de los viajeros, ha llegado un chico de Adif para decir que el tren estaba "suspendido".

Más de 600 viajeros sin saber si podían subir al tren y sin alternativa

Ha sido entonces cuando se ha formado el caos y todos han comenzado a preguntar qué se podía hacer. Subirse al siguiente no era posibilidad, puesto que también iba lleno, como afirma Nacho: "De repente ha habido un momento que éramos 300 y pico de un tren con los 300 y pico de otro tren sin saber si nos podíamos subir. El tren de las 6:45 se ha ido y mucha gente nos hemos quedado en el hall de la estación".

Ante la situación caótica, todos han comenzado a llamar a sus respectivas oficinas para decir que no llegaban a su puesto de trabajo y que no tenían alternativa. "No teníamos otra solución, porque no había billetes en los siguientes trenes", ha comentado Nacho, que ha vuelto a su domicilio con la posibilidad de teletrabajar, aunque lamenta la situación "incierta": "Se supone que hoy acaba la huelga, pero la situación es tan incierta que no damos nada por seguro. Ayer pensábamos que no volvíamos de Madrid, el tren de las 16:15 salió con una hora y pico de retraso, y quedamos pendientes de lo que va a pasar mañana".

La situación también ha afectado a muchos viajeros embarcados en Gijón para un trayecto con destino Madrid. El tren de las 6:00 horas ha quedado suspendido por la huelga del maquinista.