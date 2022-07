Por qué nunca debes conservar juntas las cebollas y las patatas

En la tortilla española es un combo perfecto, bueno no para todos los comensales pero sí para una amplia mayoría. La patata y la cebolla que no solo comparten lugar en este honorable plato, si no que lo hacen en multitud de recetas de la gastronomía.

Al ser uña y carne, es habitual verlas juntas en las despensas. Comparten mismo cajón, algo que no es una buena idea y te explicamos el motivo. Tanto las cebollas como las patatas liberan etileno, un compuesto que hace que los alimentos que estén alrededor se estropeen a mayor velocidad. Si están juntas, este efecto se duplica por lo que ambos alimentos pierden su buen estado antes de lo que debería.

¿Cómo conservar cebolla y patatas?

De esta manera, no es lo más indicado que patatas y cebollas estén próximas en tu despensa. No debes ponerlas en el mismo estante o cajón. Para su conservación adecuada requieren, de hecho, temperaturas diferentes. Para las patatas lo ideal es que el mercurio marque entre 7 y 15 grados. Las cebollas por su parte requieren entre 4 y 10 grados. Por tanto, estas últimas se pueden conservar incluso en la nevera.

Recuerda que no debes guardarlas en bolsas de plástico ya que no son transpirables. Mejor utiliza bolsas de tela o de rejilla. Si alguna cebolla o patata está en mal estado, mejor desecharla por completo y comprobar que el resto de piezas con las que ha estado en contacto, sigan en buen estado.