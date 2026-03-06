Qué es FamilySearch: la plataforma creada por los mormones para descubrir tu árbol genealógico

Durante el programa La Rosa de los Vientos, conducido por Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola, han abordado el tema de la genealogía, es decir, el estudio y registro de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. Para ello, han contado con la participación del historiador y divulgador Juanjo Sánchez Oro, que ha presentado la plataforma FamilySearch.

Como cuenta Sánchez Oro, esta web ha firmado un convenio con la Dirección General del Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, apareciendo en el BOE del 7 de febrero de 2026. El Ministerio ya tenía una herramienta para consultar documentación histórica y avanzar en investigaciones genealógicas conocida como "PARES - Portal de Archivos Españoles", pero ha incorporado esta nueva plataforma con un pasado un tanto llamativo.

La condición principal por parte del Gobierno es que no exista explotación comercial de esos archivos, de modo que el acceso continúe siendo gratuito para investigadores, genealogistas o ciudadanos interesados en conocer su historia familiar. Para las instituciones públicas, el acuerdo también supone una ventaja económica: la digitalización masiva de archivos históricos suele requerir grandes inversiones, y este tipo de colaboraciones permite preservar los documentos y ampliar su acceso sin asumir todos los costes.

FamilySearch, nacida como plataforma para mormones

Imagen del musical The Book of Mormon, donde parodian la vida de los mormones. | Getty Images

Esta plataforma gratuita permite a cualquier persona investigar su árbol genealógico a partir de miles de millones de documentos históricos digitalizados. Detrás del proyecto se encuentra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida popularmente como la Iglesia mormona, que durante décadas ha construido uno de los mayores archivos genealógicos del mundo.

La base de datos reúne más de 8.000 millones de registros procedentes de archivos civiles, parroquiales y administrativos de numerosos países. Entre ellos se incluyen actas de bautismo, matrimonios, defunciones y otros documentos que permiten rastrear la historia familiar durante siglos. La web funciona de forma similar a un buscador: basta con introducir un nombre o un apellido para acceder a documentos digitalizados y, en muchos casos, a transcripciones generadas mediante reconocimiento automático de texto.

El interés de la Iglesia mormona por recopilar información genealógica tiene un origen doctrinal. Dentro de su tradición religiosa existe la práctica del "bautismo por los muertos", un ritual mediante el cual los fieles pueden bautizar de forma simbólica a antepasados fallecidos que no conocieron la fe mormona. La creencia sostiene que el difunto, desde el más allá, puede aceptar o rechazar ese bautismo simbólico.

Para realizar este ritual, los creyentes deben identificar con precisión a sus ancestros, lo que explica el enorme esfuerzo histórico de la iglesia por recopilar documentos de todo el mundo, sobre todo teniendo en cuenta que en la Iglesia mormona estuvo permitida la poliginia en el siglo XIX, es decir, tener descendencia con varias mujeres.

Una herramienta cada vez más utilizada

Más allá de su origen religioso, FamilySearch se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada por historiadores, investigadores y aficionados a la genealogía. Gracias a la digitalización de documentos y al uso de inteligencia artificial para transcribir textos antiguos, muchos usuarios pueden consultar desde casa archivos que antes requerían viajes a bibliotecas o archivos nacionales.

La combinación de tecnología, historia y curiosidad personal ha hecho que millones de personas exploren sus raíces familiares en la plataforma, demostrando que la genealogía impulsada en este caso por una tradición religiosa puede transformarse en un recurso global para la investigación histórica y la memoria familiar.