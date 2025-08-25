ENTREVISTA

Emma Lira, la mayor experta en trascendencia de Cleopatra, descubre su árbol genealógico

Cleopatra

ondacero.es

Madrid |

Emma Lira, periodista, escritora y corazoón viajero, analiza en Por fin su viaje hacia el mundo antiguo en el que está enfocada en hacer descubrimientos para aportar más luz a muchas de las historias de nuestro pasado. En este caso, la escritora viene a Por fin para analizar el árbol genealógico de Cleopatra.

Sus hijos Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo, después de ser abandonados tras la muerte de Augusto, fueron encadenados con cadenas de oro y viviendo en casa del asesino de su padre con una madrastra y varios hermanastros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer