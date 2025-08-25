Emma Lira, la mayor experta en trascendencia de Cleopatra, descubre su árbol genealógico

Emma Lira, periodista, escritora y corazoón viajero, analiza en Por fin su viaje hacia el mundo antiguo en el que está enfocada en hacer descubrimientos para aportar más luz a muchas de las historias de nuestro pasado. En este caso, la escritora viene a Por fin para analizar el árbol genealógico de Cleopatra.

Sus hijos Alejandro Helios, Cleopatra Selene II y Ptolomeo Filadelfo, después de ser abandonados tras la muerte de Augusto, fueron encadenados con cadenas de oro y viviendo en casa del asesino de su padre con una madrastra y varios hermanastros.