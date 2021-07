¿Puedo beber alcohol si me pongo la vacuna del coronavirus?

El 40,3% de la población española ya ha recibido la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus y el 55,9% al menos una dosis, según los últimos datos recogidos por Sanidad y facilitados por la Comunidades Autónomas.

Todo ello tras una semana en la que se ha vuelto a registrar un récord en la vacunación con más de cuatro millones de pinchazos. Esto ha superado el máximo semanal previsto por el Gobierno, cuyas estimaciones iniciales oscilaban entre las 3,5 y 4 millones de dosis, después de siete días en los que se han logrado administrar, en total, 4.045.437 dosis.

Con estas cifras, nuestro país se encuentra a algo más de 13,8 millones de ciudadanos para alcanzar la inmunidad grupal prevista por el Gobierno, es decir 33 millones de ciudadanos (70% de la población) para finales de agosto. Sin embargo, aunque la aceptación de las vacunas contra el coronavirus es elevada, todavía hay quien no tiene clara algunas cuestiones relacionadas con los pinchazos. Te resolvemos todas las dudas.

¿Puedo beber alcohol después de recibir la vacuna?

Manuela Baleares, vicepresidenta del Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) explicó a Europa FM que en los ensayos clínicos de las vacunas no se especifica nada en relación con el consumo de alcohol. En principio no hay evidencias de que beber alcohol interfiera con la eficacia de la vacuna contra el coronavirus. Hay que considerar que la toma de alcohol de manera crónica y abusiva produce efectos sobre el sistema inmunitario y por lo tanto, tienen un efecto inmunosupresor. Desde el punto de vista de Salud Pública no se puede apoyar en ningún caso la toma de alcohol.

El alcohol es una sustancia que consumida en exceso repercute en el sistema inmunitario, que es el encargado de generar las defensas contra la Covid-19, por lo que una persona que beba frecuentemente puede ser más susceptible a contraer una infección, como la causada por el SARS-CoV-2. Sin embargo, no se ha demostrado que el consumo moderado, por ejemplo, una caña, esté contraindicado.

Y si he consumido otro tipo de sustancias. ¿Qué pasa?

Al igual que pasa con el alcohol, en los ensayos clínicos no se ha especifica nada en relación con el consumo ocasional de drogas. Pero está demostrado que la salud pulmonar de los consumidores de marihuana o tabaco está más dañada y que ambas sustancias son lesivas para la salud, siendo factores de riesgo para padecer formas graves del coronavirus. Además, el consumo de drogas también tiene efecto inmunosupresor, con unos mecanismos muy parecidos a los que se producen en situación de depresión o estrés, como recoge un informe la Sociedad Española de Inmunología.

¿Puedo tomar antibióticos con la vacuna?

La inoculación se debe posponer en personas que presenten una enfermedad febril aguda grave o una infección aguda. No se debe retrasar la vacunación en caso de presentar una enfermedad leve, con o sin fiebre, o porque estén tomando antibióticos. Es una falsa contraindicación muy comúnmente utilizada. Ni por la toma de otros medicamentos ni de anticonceptivos.

Además, las personas en tratamiento crónico con anticoagulantes como Sintrom y otros que tengan un control adecuado pueden recibir la vacunación intramuscular sin problema. Si el control no fuera el adecuado habría que ajustar previamente el tratamiento anticoagulante.

¿Hay alguna incompatibilidad con alguna prueba médica?

No existe incompatibilidad con ninguna prueba, pero sí es necesario informar si nos vamos a vacunar cerca de cuando toque las pruebas para que los resultados de estas sean interpretados correctamente.