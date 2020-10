Día Mundial del Docente: Los profesores asumen mayor responsabilidad en un curso marcado por el coronavirus

Los más de 720.000 maestros que ejercen en nuestro país han salido este curso de su zona de confort y han tenido que asumir nuevas tareas como tomar la temperatura, velar para que los chavales guarden la distancia y hacer que se cumplan las medidas de higiene, y todo esto en un curso que llevan casi un mes en marcha con más de un centenar de colegios e institutos cerrados y cerca de 5000 aulas en cuarentena.

En cualquier caso, un inicio de curso muy intenso para los docentes nuevos, pero también para los veteranos. Pedro en cara con optimismo los últimos meses antes de su jubilación. "Sentimos miedo, vamos con aprensión y preocupación al trabajo pero en cuanto entramos en el aula todo eso se olvida". Inés se estrena sabiendo que asume una gran responsabilidad. "A mí, que me gustan los retos, me está suponiendo un aliciente pero no es la situación ideal claro para estar preparados se tendría que haber empezado organizar hace mucho tiempo". Conscientes de la difícil tarea de ser profesor en tiempos de pandemia en su día mundial piden reconocimiento a la profesión docente.

La Asociación Mundial de Educadores Infantiles ha hecho un llamamiento para que este lunes, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de los Docentes, se salga a los balcones a aplaudir la labor del profesorado durante toda la crisis del coronavirus.

La Fundación Atresmedia se suma a la celebración del Día Mundial de los Profesores, conscientes de la la importancia de reforzar la figura esta figura y de reconocer el papel fundamental que juegan los docentes dentro de la sociedad.