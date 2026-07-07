Primer encierro veloz y limpio en San Fermín: los Fuente Ymbro desatan la emoción en las calles de Pamplona

Los encierros de los Sanfermines 2026 se ha estrenado con una carrera rápida y emocionante. Los toros de la prestigiosa ganadería de Fuente Ymbro han sido los protagonistas de una carrera excepcionalmente rápida, de 2 minutos y 20 segundos, muy cercana al actual récord de 2 minutos y 5 segundos, que tuvo lugar en 2015.

A pesar de ser un martes laborable, el tramo que separa los corrales de Santo Domingo de la Monumental Pamplonesa ha contado con una nutrida presencia de corredores.

Aunque la trepidante marcha ha provocado las habituales caídas y tropiezos entre los mozos, los primeros partes médicos indican que el encierro se ha saldado de forma limpia, sin aparentes heridas por asta de toro.

Esta es la decimonovena ocasión en la que los toros de Fuente Ymbro corren por las calles de Pamplona, reafirmando su imponente presencia homogénea y reputación de astados rápidos.

Los toros de Fuente Ymbro

De los ocho ejemplares desplazados desde Cádiz, seis han sido los elegidos para la carrera. Entre la imponente manada destacaban toros como 'Improvisado' y 'Hostelero', ambos alcanzando los 610 kilos de peso en la báscula, acompañados de otros morlacos de gran envergadura como 'Tramposo' (600 kilos), 'Taranto' (595 kilos) o 'Fanfarrón' (585 kilos).

Sus pelajes han ofrecido un abanico cromático clásico de la ganadería, oscilando entre el negro, el negro bragado meano, el negro listón y el jabonero.

La jornada culminará esta tarde en el ruedo de la plaza de toros de Pamplona. A partir de las 18:30 horas, los bravos ejemplares de la ganadería gaditana que han protagonizado este impecable primer encierro matinal serán lidiados por la terna compuesta por los diestros Daniel Luque, Víctor Hernández y Aarón Palacio.