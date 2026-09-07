El presidente de Ifema, sobre las quejas por la F1 en Madrid: "Son 13 horas al año, el ruido cero no existe"

El presidentede Ifema Madrid, José Vicente de los Mozos, ha respondido a las críticas vecinales por la llegada de la Fórmula 1 a la capital asegurando que la molestia será limitada y solicitando comprensión a los afectados. Durante una entrevista en Onda Cero a cuatro días de que arranque la gran cita en el entorno de Valdebebas, el directivo ha reconocido el malestar existente en un sector de los residentes, aunque ha resaltado que el impacto acústico de la prueba se reduce a un periodo de tiempo muy acotado dentro del calendario anual.

"Intentamos minimizar el ruido. Son 13 horas al año, el ruido cero no existe", ha afirmado de los Mozos para argumentar que la celebración de un gran premio en un entorno urbano conlleva inevitablemente cierto nivel de molestias, al igual que ocurre en otros circuitos emblemáticos como Mónaco o Singapur. En este sentido, ha señalado que desde la organización se ha mantenido informados a los vecinos en todo momento para tratar de reducir las molestias al máximo.

A juicio del presidente del recinto ferial, el malestar de una parte del vecindario debe analizarse teniendo en cuento los beneficios que un evento como este aporta a la ciudad. Según ha detallado, el proyecto prevé generar un impacto de 467 millones de euros, unos 8.500 empleos y una aportación directa de 85 millones de euros a las arcas públicas madrileñas, además de situar a Madrid como escaparate internacional ante decenas de millones de espectadores en todo el mundo.

De los Mozos también ha puesto en valor las facilidades de movilidad del recinto, destacando la cercanía con el centro de la ciudad y la posibilidad de que el 80 por ciento de los asistentes acuda en transporte público. Asimismo, ha negado que la prueba sea un espectáculo enfocado únicamente al gran consumo de lujo, recordando que la oferta de localidades incluye opciones para diversos presupuestos.

También ha recordado que la capital cuenta con un acuerdo garantizado para los próximos diez años y concluyendo que "creo que es bueno para Madrid y este es un proyecto marca España".