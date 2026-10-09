La presencia de roedores obliga a cerrar una escuela infantil y trasladar a todos sus alumnos a otros centros

La escuela infantil municipal Veo Veo, situada en el distrito de Ciudad Lineal, ha cerrado temporalmente sus puertas tras detectarse indicios de presencia de roedores en sus instalaciones y su alumnado y profesorado han sido reubicados en otras escuelas infantiles.

En un comunicado remitido a las familias, el centro explica que dio aviso tras detectar indicios y evidencias relacionadas con la presencia de roedores y que se decidió su cierre preventivo hasta nuevo aviso para garantizar las condiciones de higiene, salubridad y seguridad.

En declaraciones desde el Centro de Protección Animal municipal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha explicado este viernes que, aunque por el momento no está acreditada la presencia de roedores, sí se han detectado indicios que han motivado el cierre preventivo de las instalaciones.

Almeida ha asegurado que Madrid Salud ya trabaja en la escuela para realizar las comprobaciones pertinentes y llevar a cabo el control de vectores, con el objetivo de determinar si finalmente existe presencia de roedores.

El PSOE denuncia el abandono del ayuntamiento

Desde el grupo socialista han denunciado los hechos. María Caso, concejala del PSOE, ha señalado que este episodio se suma a "una larga lista de hechos" que, a su juicio, son "consecuencia directa del abandono del Partido Popular", tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

Caso ha recordado el cierre de otros centros en los últimos días por las lluvias, calificando la situación de "insostenible" y ha preguntado al alcalde "qué más tiene que ocurrir en una escuela infantil" para que empiece a actuar en una materia que considera de su "absoluta competencia".

Almeida defiende la gestión de Madrid

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido la rápida actuación del ayuntamiento respecto al caso de la escuela infantil. "Hemos actuado rápido, hemos actuado en la forma en la que hay que hacerlo, garantizando que se pueda seguir prestando la actividad, en este caso en otras escuelas, y al mismo tiempo que Madrid Salud, con la diligencia que les caracteriza, ya está ahí para acreditar si hay o no esa presencia de roedores", ha destacado.