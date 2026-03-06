Un policía local de Parla lleva 11 días en huelga de hambre para que le cambien de turno y poder conciliar con sus 9 hijos

El agente de la Policía Local de Parla Jorge Bravo cumple este viernes 11 días en huelga de hambre para reclamar que el Ayuntamiento le conceda un cambio de turno y poder conciliar para poder ayudar a su mujer con los nueve hijos que tienen, una reivindicación que le empieza a pasar factura.

Según ha relatado, ha perdido hasta seis kilos en estos once días, sufre mareos y pérdidas de equilibrio, y empieza a sufrir falta de claridad mental. "Empecé en 74,8 kilos y estoy actualmente en 69 justos. Tengo mucha debilidad física, pero tengo también una máxima determinación", ha planteado Bravo, quien se ha ratificado en que mantendrá la huelga de hambre hasta que se solucione su contencioso laboral o "acabe hospitalizado".

Sancionado por llevar a dos de sus hijos al trabajo

El agente ha tramitado una nueva petición para ir en comisión de servicio a otro municipio que le conceda el turno de noche, una "solución provisional" durante los dos próximos años.

Bravo lo ha intentado a través de permutas que no han prosperado porque el Consistorio mantiene abierto el expediente disciplinario por llevar en dos ocasiones a dos de sus hijos al trabajo, porque no tenía opción. "Los llevé un espacio mínimo hasta que pudo recogerlos mi mujer", explica. Algo similar ha pasado con otros compañeros en Alcobendas o Las Rozas, sin mayores consecuencias, según ha recordado.

Rechazo por suponer un agravio con otros agentes

En Parla, en cambio, el expediente podría resolverse con hasta tres meses de suspensión de empleo y sueldo. Además, el Ayuntamiento asegura que concederle el cambio de turno podría ir en detrimento de otros agentes de la plantilla.

La respuesta no convence a Jorge Bravo, quien ha argumentado que el Consistorio le ha trasladado que no puede prescindir de él en la plantilla porque "es un perjuicio que no pueden asumir". Sin embargo, ha afirmado que ha visto con incredulidad cómo el alcalde anunciaba en redes hace unos días que han tomado posesión de sus cargos nuevos policías.