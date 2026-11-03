La Policía desaloja la acampada de Sol horas después de que el movimiento anunciase su "disolución progresiva" hacia los barrios

Las policías Nacional y Municipal han desalojado esta madrugada la acampada de Sol de Madrid, en una intervención sin incidentes importantes, salvo la detención de dos personas por resistencia a la autoridad.

Así lo han informado fuentes policiales, que han indicado que el desalojo se ha producido en torno a las tres de la madrugada y que ahora se están desmontando las tiendas de campaña.

Los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Madrid las trasladarán a depósitos municipales para su entrega a quien las reclame.

Una acampada que comenzó el 26 de septiembre tras el desahucio de Maricarmen

Según las mismas fuentes, alrededor de 300 personas se encontraban durmiendo en ese momento en la acampada, cuya progresiva disolución ya habían anunciado parte de sus organizadores para preparar la huelga general del próximo día 11 de este mes.

La acampada comenzó en el kilómetro cero de la capital el pasado 26 de septiembre para reclamar soluciones a la crisis de la vivienda, tras el desahucio, y posterior fallecimiento, de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que había vivido siete décadas de alquiler en el mismo domicilio.

Tras el desalojo, la Delegación del Gobierno en Madrid ha emitido un comunicado en el que señala que este desalojo progresivo se ha desarrollado sin violencia y de forma gradual en los últimos días, y asegura que su actuación ha estado orientada a "garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol".